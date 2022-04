Studenti su se pobunili zbog novog prijedloga Zakona o visokom obrazovanju. Ministarstvo je za DNEVNIK.hr pojasnilo što sadrži novi zakon te najavilo da će javno savjetovanje trajati mjesec dana.

Napravljen je prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanosti. Bit će upućen u javno savjetovanje do kraja tjedna, a trajat će mjesec dana do kada će svi zainteresirani moći dostaviti prijedloge za poboljšanje.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu objavo je na svojim društvenim mrežama komentar na novi prijedlog Zakona. Objavili su, prema njihovom mišljenju, pregled "izostavljenih prava" studenata.

Zbor navodi da se radi o sljedećim točkama:

Studenti gube pravo na odgovarajuću zdrvastvenu pomoć u studentskim poliklinikama ili drugim odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Studenti gube pravo na odgovarajuću psihološku pomoć. Studenti gube pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija. Oduzimanje toga prava otvara pitanje postojanja predstavničkih tijela studenata i studentskih udruga. Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu. Briše se pravo studenata na konzultacije.

Objašnjenje Ministarstva

Studenti su već počeli s potpisivanjem online peticije protiv novog prijedloga zakona, a za DNEVNIK.hr je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objasnilo o čemu se radi.

"U prijedlogu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nisu izostavljena studentska prava, samo su u odnosu na prijašnju verziju zakona koja je donesena prije gotovo 20 godina nomotehnički drugačije uređena.

Osim toga, sva studentska prava i ranije, a i u budućnosti, određivala su se općim aktima visokih učilišta koje donosi ili senat ili fakultetsko vijeće u kojem je najmanje 15 posto predstavnika studenata, a novim prijedlogom Zakona je propisano da studentski predstavnici imaju pravo suspenzivnog veta ukoliko smatraju da prava studenata koja su definirana statutima i pravilnicima o studiranju nisu povoljna za studente.

Predsjednik splitskog SDP-a ima prijedlog za ministra: "Studentima osigurajte status branitelja!"

Dvojica mladića u dva dana poginula od strujnog udara: "Ne mora se uopće dirati kontaktni vodič, dovoljno je približiti se na dva metra"

S tim u vezi želimo istaknuti kako će studenti i nadalje imati pravo na psihološku i svaku drugu zdravstvenu skrb jer se novim prijedlogom Zakona propisuje da imaju sva prava iz zdravstvenog osiguranja koje se plaća iz državnog proračuna te u skladu s tim imaju pravo otići u bilo koju instituciju koja ima potpisan ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kao što to imaju i sada. To znači da su im prava na zdravstvene usluge ostala nepromijenjena.

Isto tako, studenti će i dalje imati pravo na mentorski rad i konzultacije iz jednostavnog razloga što je to obaveza profesora na visokim učilištima. U opisu radnog mjesta svakog profesora su konzultacije sa studentima. O načinu konzultacija i mentorskog rada nije bilo govora ni u prethodnom Zakonu, nego je to bilo propisano općim aktima samih visokih učilišta kao što će to biti propisano i dalje.

Isto tako, studenti će i dalje imati pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija jer je to propisano Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama", naveli su.

Također, u tijeku je sastanak Ministarstva i predstavnika svih studentskih zborova u Hrvatskoj.

Novi prijedlog Zakona možete pročitati >>OVDJE.