Strašna tragedija dogodila se u Zagrebu. Dvojica studenata poginula su u razmaku od jednoga dana na istoj lokaciji na željezničkoj pruzi u zagrebačkom naselju Trnava - od strujnoga udara.

Policija sumnja da je, nakon nestanka jednoga od studenata, u srijedu, njegov kolega otišao tražiti ga na području pruge u Branimirovoj ulici te je i sam tamo stradao.

Mjesto događaja obišao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo. Kako je rekao, policija utvrđuje sve okolnosti, ali prema dostupnim informacijama riječ je o 21-godišnjem državljaninu SAD-a i Hrvatske, inače studentu Hrvatskih studija, koji je smrtno stradao na kolodvoru.

Njegovo je tijelo pronađeno u četvrtak ujutro. Trojica prijatelja, ne znajući da je tijelo pronađeno, jučer su se uputili u potragu za njim, na lokaciju gdje je posljednji put viđen.

Bila je to inače njegova uobičajena ruta kretanja. Jedan od mladića, prema onome što je utvrdila policija, popeo se na vagon i stradao od strujnog udara. Njegovo je tijelo pronađeno jutros, izvjestio je Čorkalo.

Policija definitivno isključuje mogućnost počinjenja kaznenog djela. Krim istraživanje i dalje traje.

Pruge su opasne

Pruge su opasne, nisu mjesto za kraćenje puta, nisu mjesto za igranje, smatra to i gost Dnevnika Nove TV Darko Barišić, član Uprave HŽ infrastrukture.

"Ako se netko popne na krov vagona, prijeti mu strujni udar s neželjenim posljedicama i smrt", rekao je Barišić.

"Kad se približi na dva metra do kontaktne mreže, s obzirom da je u kontaktnoj mreži 25.000 volti, dolazi do naponskog preskoka i spoja s tijelom i do nesreće vrlo lako dolazi", objasnio je.

"Ne mora se uopće dirati kontaktni vodič, dovoljno mu se približiti na dva metra i može se dogoditi nesreća", dodao je Barišić.

Kaže kako u HŽ-u ne mogu komentirati ono što se dogodilo. "Neobično je da u dva dana dva prijatelja na takav način završe", rekao je.

Oba tijela pronađena na vagonu

"Ovo nije mjesto za igru, preko željeznice se ne smije prelaziti na mjestima koja nisu za to predviđena, ne smije se penjati na vagone, na stupove kontaktne mreže niti se igrati u blizini", rekao je Barišić.

Navodi da je "vlak uvijek brži i to se svaki put dokaže da odjednom dođe, ljudi nisu ni svjesni i dogodi se nesreća" i dodaje da je nemoguće podići ogradu na 2600 kilometara.

"Provodimo edukativno-preventivne akcije. Pokušavamo od najmanjih nogu djeci objasniti koje su opasnosti na željeznici", istaknuo je Barišić.

Dodaje kako zna da su obojica stradalih bili u kampusu na Borongaju, a "što su radili na vagonu, s obzirom da su tijela pronađena na vagonu - to će policija reći".

