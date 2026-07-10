Stručnjaci o Milanovićevu darovanom pištolju: "To nije standardni poklon, htjela se poslati poruka"

Personalizirani revolver primio je, uz ostale čelnike država, i predsjednik Milanović, koji, sudeći po njegovoj reakciji, nije ostao osobito impresioniran.

Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske Foto: Dnevnik Nove TV

"Jutros sam saznao da nam je uvalio pljuce. Nemam pojma, u podrumu negdje. Što bi rekli, odbio od praga, ma ne kužim. Nisam shvatio jel' to proizvedeno po licenci američkoj ili je turska nekakva zamjena, ali neobičan poklon. Ja pucam iz drugih oružja", poručio je predsjednik u četvrtak.

Dok se predsjednik našalio na račun poklona, mnoge je više zanimalo što je zapravo dobio. Riječ je o revolveru koji nije odabran slučajno.

Milanović dobio revolver na dar Foto: Dnevnik Nove TV

"Dali su ga u drvenoj kutiji, s logom NATO-a i uz dozvolu, naravno, uz jedan dokument u kožnoj futroli za izvor iz Turske. To nije standardni protokolarni poklon. Najčešće su to ili nekakve skulpture, ili knjige, ili umjetnine, ili recimo slike, međutim ovdje se htjela pokazati turska tradicija, ponos. Dakle, nema nikakvih militarističkih poruka", kaže Zdeslav Perković, stručnjak za protokol.

Zdeslav Perković, stručnjak za protokol Foto: Dnevnik Nove TV

"Oni su napravili vjernu kopiju jednog od najpoznatijih revolvera na svijetu, a to je američki Colt, model Python. Dakle, to je zaista, kako je i Erdogan napisao na onom poklon-paketu, prvi turski revolver", objasnio je Rade Stojadinović, sudski vještak za oružje i balistiku.

Rade Stojadinović, sudski vještak za oružje i balistiku Foto: Dnevnik Nove TV

A predsjednik takav poklon ionako nije mogao zadržati. Sve što državni dužnosnici prime, a vrjednije je od zakonom propisanog iznosa, postaje državno vlasništvo. Iz Ureda predsjednika stigao je i pisani odgovor o tome gdje će revolver završiti.

"Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama. Kako je riječ o specifičnom poklonu, Služba za protokol Ureda PRH-a obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak."

Prije konačnog odredišta poklon prolazi propisanu proceduru. Preuzima ga posebno povjerenstvo Ureda predsjednika, a u Hrvatsku stiže diplomatskim kanalima uz potrebna odobrenja.

"Turska je jedan ratnički narod, dakle doskora su poklanjali sablje. Sad je, evo, došao red na revolvere. Uostalom, nije on to poklonio bilo kome – poklonio je nekakvim ratnički nastrojenim šefovima NATO država. Nije se očekivalo da im se poklone buketi cvijeća", dodaje Stojadinović.

Protokolarni darovi oduvijek su bili više od običnih suvenira. Od umjetnina i mozaika do egzotičnih životinja, povijest ih pamti po simbolici, a ne po vrijednosti. Ni ovaj revolver nije iznimka.