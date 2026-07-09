Turski predsjednik čelnicima NATO-a poklonio revolver: Evo što je s njim učinio Milanović

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uručio je čelnicima na samitu NATO-a u Ankari neuobičajen dar - pištolje Sarsilmaz SR 38 i kutiju bojevog streljiva. Evo što je s njim uradio predsjednik Zoran Milanović.

Sarsılmaz SR 38 je turski revolver koji koristi moćni kalibar .357 Magnum, ali može ispaljivati i blaži .38 Special. Dizajn i mehanizam su inspirirani legendarnim Smith & Wesson modelima, a cijena mu se kreće od 500 do 1000 eura.

"Služba za protokol Ureda PRH zaprimila je poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana (revolver) namijenjen svim čelnicima država članica NATO-a. Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon", poručili su iz Ureda predsjednika.

Kako kažu, pokon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama.

S obzirom na to da je riječ o specifičnom poklonu, obratit će se Muzeju policije s namjerom da im predaju poklon kao trajni izložak.

Slično je postupio i njemački kancelar Friedrich Merz, koji će uvrstiti poklon u zbirku službenih darova, dok je britanski premijer Keir Starmer svoj revolver ostavio u Turskoj, kako bi ga tamo onesposobili prije uvoza u Ujedinjeno Kraljevstvo.