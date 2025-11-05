Obavijesti Foto Video Pretražite
oglasio se gradonačenik

Strašni prizori zgarišta nakon požara kraj Zagreba! "Od vas tražim da poštujete upute i ne širite paniku"

05. studenoga 2025.
Zgarište nakon požara u Svetoj Nedelji
Zgarište nakon požara u Svetoj Nedelji Foto: DVD Jastrebarsko
Vatrogasci još uvijek saniraju požarište u Svetoj Nedelji.
  Ivan Anušić
    Aktualne teme

    Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
  Požar nakon pada zrakoplova
    Užas u SAD-u

    FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
  Subramanyam Vedam
    POTRESAN SLUČAJ

    Nevin je proveo 43 godine u zatvoru. Napokon je oslobođen, a onda novi šok: "Već je pretrpio neviđeno zlo"
Strašni prizori zgarišta nakon požara kraj Zagreba! "Od vas tražim da poštujete upute i ne širite paniku"
oglasio se gradonačenik
Strašni prizori zgarišta nakon požara kraj Zagreba! "Od vas tražim da poštujete upute i ne širite paniku"
Ruske i ukrajinske snage vode žestoke borbe u ruševinama Pokrovska
pokušavaju ga osvojiti godinu dana
Nekada je imao 60.000 stanovnika, a sada je ruševina! Nemilosrdne borbe vode se za ključan grad
Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić iz Tuzle
domagoj mikić iz tuzle
BiH oplakuje poginule! "Dojavu smo dobili od ljudi u prolazu... tu su bile nepokretne osobe, nosili smo ih na rukama, na stolicama"
Horor u Njemačkoj: Medicinski tehničar osuđen za seriju ubojstava pacijenata na palijativnoj skrbi, razlog je zaprepašćujuć
doživotni zatvor
Horor u Njemačkoj: Medicinski tehničar osuđen za seriju ubojstava pacijenata na palijativnoj skrbi, razlog je zaprepašćujuć
Policija upala u romska naselja kod Novog Mesta: Objavljeni detalji, evo što su pronašli
Nakon rafalne pucnjave
Policija upala u romska naselja kod Novog Mesta: Objavljeni detalji, evo što su pronašli
HDZ: Hajdaš Dončić je politički licemjer, oportunist i kukavički šuti o Tomaševiću
prozvao premijera
HDZ ekspresno odgovorio Hajdašu Dončiću: "O ovom šuti. On je ovdje jedina kukavica"
Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi
Aktualne teme
Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
Isplivali užasi iz Doma za starije u Tuzli
"PITANJE DOSTOJANSTVA"
FOTO Nakon smrtonosnog požara isplivali užasi iz Doma za starije: "Je li ikoga sram?"
Indijac nevin proveo više od 40 godina u zatvoru u SAD-u: Prijeti mu deportacija
POTRESAN SLUČAJ
Nevin je proveo 43 godine u zatvoru. Napokon je oslobođen, a onda novi šok: "Već je pretrpio neviđeno zlo"
Majka Jean-Michela Nicoliera uoči pogreba: "Ne želim zastave BBB-a, Torcide, HOS-a. Pokapam sina"
Apel javnosti
Majka Jean-Michela Nicoliera uoči pogreba: "Ne želim ih, ali ne vjerujem ni da bi to netko učinio"
U padu teretnog zrakoplova najmanje sedam poginulih
Užas u SAD-u
FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
Vozači ugledali vozili koje krivuda 140 km/ h po autocesti bez kontrole: Kada su ga sustigli, šokirali su se prizorm koji su ugledali
Policija ih ulovila
Auto krivudao autocestom pri 140 km/h: Vozači ga sustigli i šokirali se kada su ugledali par
Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi
Aktualne teme
Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
U padu teretnog zrakoplova najmanje sedam poginulih
Užas u SAD-u
FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Alen Vitasović u iskrenom razgovoru govori o borbi s alkoholom, ljubavi i povratku na veliku pozornicu!
''meni je žao...''
Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Zanimljivo rješenje
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Pokušala ući u auto, ali nešto ju je spriječilo! Vidite li strašan detalj ispod kvake?
Arahnofobija
Pokušala ući u auto, ali nešto ju je spriječilo! Vidite li strašan detalj ispod kvake?
Tehnologija ne može baš sve: Izgubio se u šumi, za pomoć pitao AI pa se našao u još većim problemima
Poruka HGSS-a
Tehnologija ne može baš sve: Izgubio se u šumi, za pomoć pitao AI pa se našao u još većim problemima
Starlink je na prvoj liniji udara nepredvidljive prijetnje iz središta Sunčevog sustava
Više satelita - veća opasnost
Starlink je na prvoj liniji udara nepredvidljive prijetnje iz središta Sunčevog sustava
On može zaustaviti AI: Tko je ovaj čovjek i kakva je njegova moć nad OpenAI-jem?
Sigurnost prije profita
On može zaustaviti AI: Tko je ovaj čovjek i kakva je njegova moć nad OpenAI-jem?
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Drama u taboru Celte Vigo: Pokvario im se avion, nisu mogli doći u Zagreb
otkazali trening
Drama u taboru Celte Vigo: Pokvario im se avion, nisu mogli doći u Zagreb, javili su da ništa od zakazanog termina
Rijeka promijenila ime stadiona: Više se neće zvati Rujevica
pala je odluka
Rijeka promijenila ime stadiona
U dobru i zlu: Došao je trenutak istine - napokon će se sve saznati
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Došao je trenutak istine - napokon će se sve saznati
Kumovi: Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
KUMOVI
Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
MasterChef: U moru tekućih krema Antonija i Damjan osvojili karticu! Ostali dobili jezikovu juhu!
ŽIRI RAZOČARAN
U moru tekućih krema Antonija i Damjan osvojili karticu! Ostali dobili jezikovu juhu!
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Najpopularnija imena za djevojčice i dječake u 2025. godini
Stigli podaci
Jeste li iznenađeni? Ovo su najpopularnija imena za dječake i djevojčice u 2025. godini
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
 
