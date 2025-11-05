Strašni prizori zgarišta nakon požara kraj Zagreba! "Od vas tražim da poštujete upute i ne širite paniku"

Požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji planuo je u utorak oko 11 sati, do jutros je lokaliziran i pod nadzorom vatrogasaca koji saniraju požarište.
Oglasio se i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.
"Situacija je pod kontrolom. Vatra mjestimično još tinja jer nekim je dijelovima požarišta teško pristupiti, zbog čega je Grad Sveta Nedelja angažirao tvrtku Vrančić da bagerom pomogne prokrčiti put vatrogascima. Želimo što prije ugasiti i zadnji plamen, pazeći pritom na sigurnost pripadnika svih službi na terenu.
Zgarište skladišta tvrtke Pneumatik - 4
Foto:
Boris Kovacev / CROPIX
Zgarište skladišta tvrtke Pneumatik - 2
Foto:
Boris Kovacev / CROPIX
Zgarište skladišta tvrtke Pneumatik - 3
Foto:
Boris Kovacev / CROPIX
Požarište u Svetoj Nedjelji - 5
Foto:
DVD Jastrebarsko
Požarište u Svetoj Nedjelji - 7
Foto:
DVD Jastrebarsko
Požarište u Svetoj Nedjelji - 6
Foto:
DVD Jastrebarsko
Na više se lokacija u ovome trenutku mjeri i razina onečišćenja zraka.
Srećom, vjetrovito je vrijeme pomoglo u tjeranju dima, ali i dalje je vrlo važno voditi računa o kakvoći zraka koji svi mi udišemo. Znam da ste zabrinuti za svoje obitelji, naročito djecu, pa vam želim i ovim putem zajamčiti da Grad vodi računa o svim posljedicama ovog požara, a naročito onima koji se odnose na zdravlje ljudi.
Od vas tražim samo da poštujete upute nadležnih službi i da ne širite paniku.
Zgarište skladišta tvrtke Pneumatik - 2
Foto:
Boris Kovacev / CROPIX
Zgarište skladišta tvrtke Pneumatik - 10
Foto:
Boris Kovacev / CROPIX
Zgarište skladišta tvrtke Pneumatik - 11
Foto:
Boris Kovacev / CROPIX
Požar je bio vrlo zahtjevan, ali naši su ga hrabri vatrogasci stavili pod kontrolu, a uskoro će ga i do kraja ugasiti.
Naš će se grad, uz pomoć svih službi i sugrađana, jednako tako uspješno nositi i sa svim drugim izazovima koji su se pojavili uslijed ovog užasnog požara.
Hvala još jednom na razumijevanju", napisao je na Facebooku.
DVD Jastrebarsko objavilo je fotografije saniranja požarišta.
"Jutros smo upućeni na ispomoć kolegama iz VZG Sveta Nedelja na zgarište skladišta guma. Na terenu smo s 2 vozila i 5 vatrogasaca", napisali su na Facebooku.
Kako izgleda zgarište pogledajte u fotogaleriji.
