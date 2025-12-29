Ispitan muškarac koji je čekićem pokušao ubiti majku: Ide u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu objavilo je da je ispitan 28-godišnjak koji je, kako je neslužbeno doznao Dnevnik Nove TV, u subotu čekićem pokušao ubiti majku.

"Postoji osnovana sumnja da je 28-godišnjak 27. prosinca, oko 22:30 u kući na području Međimurske županije, u cilju da je usmrti, više puta čekićem udario po glavi i rukama 59-godišnju članicu obitelji, koju je i ranije zlostavljao, nanijevši joj teške tjelesne ozljede", objavilo je ŽDO Varaždin.

Osumnjičenik je istu večer pronađen nedaleko od kuće te nije pružao otpor pri uhićenju. Iz čakovečke bolnice kasnije su objavili da je žena stabilno i da se nadaju oporavku.

Sutkinja istrage prihvatila je prijedlog određivanja istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanje kaznenog djela.