Pobjednica projekta Startaj Hrvatska: "Iznenadilo me, ovo nije tipičan proizvod za Liku"
29. prosinca 2025. @ 21:21
Pločke koje proizvodi Nikolina brzo su postale popularne među mladima i sportašima, kao zdrava alternativa čokoladicama.
Pobjednica šeste sezone projekta Startaj Hrvatska dolazi iz Like. Mlada poduzetnica nakon završenog fakulteta odlučila se vratiti u rodni kraj i iskušati sreću proizvodnjom snack pločica. I uspjela je i pobijedila kako sama kaže - vrlo oštru konkurenciju.
"Iznenadila me pobjeda, znala sam da se proizvod dobro prodaje da sam dobro doradila sve što sam trebala, ali stvarno nisam očekivala pobjedu i jako me to šokiralo, posebno obzirom na kandidate koji su bili u projektu i proizvode koji su vrhunski i priče iza tih proizvoda. Nisam ovo očekivala", rekla je Nikolina Perša, pobjednica 6. sezone "Startaj Hrvatska".
"Iz Mušaluka sam otišla na fakultet u Zagreb, studirala sam ekonomiju, nakon toga sam upisala diplomski studij u Šibeniku, i nakon faksa sam našla posao i nisam bila zadovoljna te se vratila kući u Liku", ispričala je Perša.
Pomažu joj dvije sestre koje su inače zaposlene, a po potrebi, kad rokovi isporuke stisnu, uskoči cijela obitelj.
"Jako nam je drago, mi smo čak i očekivali jer znamo kakav je proizvod, ali s obzirom na konkurenciju, ovo je ipak malo neočekivano. Presretni smo svi, pogotovo zato što je prva iz Like, da se napokon pročuje za nekog iz Like u Hrvatskoj", rekla je Kristina Perša, Nikolinina sestra.
Mlada djevojka iz Mušaluka, sela na pola puta između Perušića i Gospića uživa u miru, okružena životinjama i radi ono što najviše voli.
"U startu su svi bili onako skeptični posebno zato jer ovo nije neki tip proizvoda koji se inače radi u Lici ali evo, dokazala sam da se snack pločicama može uspjeti i doći daleko", ispričala je pobjednica.
"Dobro mi dođu tipa ujutro jer osoba sam koja ne doručkuje pa prije jutarnjeg treninga napunim tijelo glikogenom tako da dobro dođu za pumpu treninga ajmo reći a i da ne dođe do katabolizma tako da koristim ih i u tu svrhu", rekao je Tomislav Baburić iz Gospića.