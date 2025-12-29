Pobjednica projekta Startaj Hrvatska: "Iznenadilo me, ovo nije tipičan proizvod za Liku"

Pobjednica šeste sezone projekta Startaj Hrvatska dolazi iz Like. Mlada poduzetnica nakon završenog fakulteta odlučila se vratiti u rodni kraj i iskušati sreću proizvodnjom snack pločica. I uspjela je i pobijedila kako sama kaže - vrlo oštru konkurenciju.

"Iznenadila me pobjeda, znala sam da se proizvod dobro prodaje da sam dobro doradila sve što sam trebala, ali stvarno nisam očekivala pobjedu i jako me to šokiralo, posebno obzirom na kandidate koji su bili u projektu i proizvode koji su vrhunski i priče iza tih proizvoda. Nisam ovo očekivala", rekla je Nikolina Perša, pobjednica 6. sezone "Startaj Hrvatska".

Diplomirana ekonomistica nakon završenog fakulteta i kratkog rada u struci - odlučila se vratiti u rodni kraj i pokušati živjeti od svog rada.

"Iz Mušaluka sam otišla na fakultet u Zagreb, studirala sam ekonomiju, nakon toga sam upisala diplomski studij u Šibeniku, i nakon faksa sam našla posao i nisam bila zadovoljna te se vratila kući u Liku", ispričala je Perša.

Pomažu joj dvije sestre koje su inače zaposlene, a po potrebi, kad rokovi isporuke stisnu, uskoči cijela obitelj.

"Jako nam je drago, mi smo čak i očekivali jer znamo kakav je proizvod, ali s obzirom na konkurenciju, ovo je ipak malo neočekivano. Presretni smo svi, pogotovo zato što je prva iz Like, da se napokon pročuje za nekog iz Like u Hrvatskoj", rekla je Kristina Perša, Nikolinina sestra.

Mlada djevojka iz Mušaluka, sela na pola puta između Perušića i Gospića uživa u miru, okružena životinjama i radi ono što najviše voli.

"U startu su svi bili onako skeptični posebno zato jer ovo nije neki tip proizvoda koji se inače radi u Lici ali evo, dokazala sam da se snack pločicama može uspjeti i doći daleko", ispričala je pobjednica.

Pločice su brzo postale popularne, pogotovo među mladima i sportašima. Pune su energije, a nemaju masti i šećera.

"Dobro mi dođu tipa ujutro jer osoba sam koja ne doručkuje pa prije jutarnjeg treninga napunim tijelo glikogenom tako da dobro dođu za pumpu treninga ajmo reći a i da ne dođe do katabolizma tako da koristim ih i u tu svrhu", rekao je Tomislav Baburić iz Gospića.