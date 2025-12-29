Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju? Oglasio se Zelenski i Kremlj: "Trump je šokiran"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Ukrajina pokušala napasti rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti te da će stoga biti preispitana pregovaračka pozicija Moskve.

Lavrov je rekao da je 28. i 29. prosinca Ukrajina napala državnu rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti s 91 dronom dugog dometa, koje je sve uništila ruska protuzračna obrana.

"Takve nepromišljene akcije neće proći bez odgovora", rekao je Lavrov, dodajući da napad predstavlja "državni terorizam".

Rekao je da su mete već odabrane za uzvratne udare ruskih oružanih snaga.

Lavrov je napomenuo da se napad dogodio tijekom pregovora o mogućem mirovnom sporazumu, te da će, iako Rusija neće napustiti pregovore, stav Moskve biti preispitan.

"Ovo je laž"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je optužba laž, dodajući da Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu.

Nije zasad jasno je li Putin u to vrijeme bio u rezidenciji.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da su ruske tvrdnje o navodnom pokušaju napada na Putinovu rezidenciju izmišljene i da služe isključivo kao izgovor za nove napade na Ukrajinu i podrivanje mirovnog procesa.

"Ruske manipulacije oko navodnog ‘pokušaja napada na Putinovu rezidenciju’ izmišljene su iz samo jednog razloga: kako bi se stvorio povod i lažno opravdanje za daljnje ruske napade na Ukrajinu, kao i za potkopavanje i ometanje mirovnog procesa", napisao je Sibiha na društvenoj mreži X.

Russian manipulations regarding the alleged “attempt to attack Putin’s residence” are fabricated for only one reason: to create a pretext and false justification for Russia’s further attacks against Ukraine, as well as to undermine and impede the peace process.



Usual Russian… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 29, 2025

Dodao je da je riječ o uobičajenoj ruskoj taktici. "Uobičajena ruska taktika: optužiti drugu stranu za ono što sami rade ili planiraju učiniti", poručio je Sibiha.

Ukrajinski šef pozvao je međunarodnu zajednicu da reagira. "Pozivamo svijet da osudi provokativne ruske izjave usmjerene na opstruiranje konstruktivnog mirovnog procesa. Ukrajina ostaje predana mirovnim naporima koje predvode Sjedinjene Države, uz sudjelovanje europskih partnera", poručio je Andrij Sibiha.

Putin rekao Trumpu da mijenja stav u vezi mirovnog dogovora nakon napada dronovima

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da Rusija revidira svoju poziciju u vezi s mirovnim dogovorom nakon navodnog napada dronovima na predsjedničku rezidenciju, priopćio je Kremlj, prenosi Sky News.

Prema navodima Kremlja, Putin je o tom napadu obavijestio Trumpa tijekom današnjeg telefonskog razgovora te mu rekao da je upravo taj incident doveo do promjene ruskog stava u pregovorima o miru.

Kremaljski savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da je Putin pritom naglasio kako Rusija i dalje želi surađivati sa Sjedinjenim Državama na mirovnom dogovoru, ali da je napad prisilio Moskvu na reviziju pregovaračke pozicije.

Ušakov je govorio i o današnjem telefonskom razgovoru ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da je Putin Trumpa obavijestio o navodnom ukrajinskom napadu na predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti.

Prema riječima Ušakova, Trump je na tu informaciju reagirao s nevjericom te je bio šokiran, prenosi Reuters.