Švedski grad mijenja lokaciju, selidba će trajati do 2035. godine, a ovo je razlog

Grad Kiruna na sjeveru Švedske doslovno se premješta jer se zemlja na kojoj leži urušava zbog ekspanzije ogromnog rudnika željezne rude. Premještanje se planira do 2035. godine, a grad se seli oko tri kilometra istočno od stare lokacije, piše CNBC.

Rudarska kompanija LKAB proizvodi oko 80 % željezne rude u EU, ključne za proizvodnju čelika i industrijske kapacitete kontinenta. U procesu su premješteni i kulturni simboli, poput crkve Kiruna Kyrka iz 1912., teška 670 tona.

Gradonačelnik Mats Taaveniku upozorava da projekt zahtijeva značajnu političku i financijsku potporu države i EU, jer premještanje i izgradnja novog centra stvaraju velike troškove.

Otkriće rijetkih zemnih metala u okolici pojačava geostrateški značaj Kirune, jer su ti minerali ključni za električna vozila, vjetroturbine i pametne uređaje. EU ih vidi kao strateški resurs u smanjenju ovisnosti o Kini.

Za stanovnike preseljenje je i emotivan izazov: mnogi napuštaju domove i uspomene, a klimatski uvjeti na novoj lokaciji su hladniji i zahtjevniji. Ipak, lokalna zajednica zna da je njezina budućnost čvrsto povezana s rudarskom industrijom i mineralima koji su grad učinili životnim centrom regije.