Švedski grad mijenja lokaciju, selidba će trajati do 2035. godine, a ovo je razlog

Švedska Kiruna se seli zbog rudnika, dok Europa povećava potražnju za mineralima.
Podijelite
Grad Kiruna na sjeveru Švedske doslovno se premješta jer se zemlja na kojoj leži urušava zbog ekspanzije ogromnog rudnika željezne rude. Premještanje se planira do 2035. godine, a grad se seli oko tri kilometra istočno od stare lokacije, piše CNBC.
Rudarska kompanija LKAB proizvodi oko 80 % željezne rude u EU, ključne za proizvodnju čelika i industrijske kapacitete kontinenta. U procesu su premješteni i kulturni simboli, poput crkve Kiruna Kyrka iz 1912., teška 670 tona.
Gradonačelnik Mats Taaveniku upozorava da projekt zahtijeva značajnu političku i financijsku potporu države i EU, jer premještanje i izgradnja novog centra stvaraju velike troškove.
Otkriće rijetkih zemnih metala u okolici pojačava geostrateški značaj Kirune, jer su ti minerali ključni za električna vozila, vjetroturbine i pametne uređaje. EU ih vidi kao strateški resurs u smanjenju ovisnosti o Kini.
Za stanovnike preseljenje je i emotivan izazov: mnogi napuštaju domove i uspomene, a klimatski uvjeti na novoj lokaciji su hladniji i zahtjevniji. Ipak, lokalna zajednica zna da je njezina budućnost čvrsto povezana s rudarskom industrijom i mineralima koji su grad učinili životnim centrom regije.