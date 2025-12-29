Detalji sudara helikoptera u kojem su poginuli piloti: "Bili su prijatelji, redoviti gosti"

Policija je objavila detalje teške nesreće u kojoj su, u sudaru dvaju helikoptera poginuli piloti, prijatelji iz New Jerseya.

71-godišnjak je poginuo na mjestu događaja, a 65-godišnjak je podlegao ozljedama u bolnici. Nesreća se dogodila u blizini grada Hammontona, oko 56 kilometara jugoistočno od Philadelphije. Hitne službe dojavu o sudaru zaprimile su oko 11:25 sati po lokalnom vremenu.

U videozapisu objavljenom na društvenim mrežama vidi se jedan od helikoptera koji se nekontrolirano kreće prema tlu. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je da su u sudaru sudjelovali helikopteri Enstrom F-28A i Enstrom 280C. U njima su se nalazili samo piloti, koji su prije toga zajedno doručkovali u obližnjem restoranu.

❗️⚠️🇺🇸 - Helicopter spirals out of control after mid-air collision in Hammonton, New Jersey



One person was killed and another critically injured following a mid-air collision between two helicopters—an Enstrom F-28A and an Enstrom 280C—near Hammonton Municipal Airport on… pic.twitter.com/wVmHKrJHSa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025

Vlasnik je rekao da su muškarci bili redoviti gosti i da je vidio kako helikopteri polijeću prije nego što je jedan počeo spiralno padati, a ubrzo zatim i drugi, piše The Telegraph.

"Bilo je šokantno. Još se uvijek tresem", ispričao je.

Dan Dameshek, stanovnik Hammontona, rekao je da je izlazio iz obližnje teretane kada je čuo glasan prasak i vidio dva helikoptera u padu.

"Prvi helikopter se preokrenuo iz uspravnog položaja i počeo se naglo okretati, padajući iz zraka", rekao je. "Onda je izgledalo kao da je drugi helikopter na trenutak bio u redu, a zatim se čuo još jedan prasak ili nešto slično… i tada se i taj helikopter počeo naglo okretati i padati."

Uzrok nesreće još uvijek nije službeno potvrđen.