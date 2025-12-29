Detalji sudara helikoptera u kojem su poginuli piloti: "Bili su prijatelji, redoviti gosti"

71-godišnjak je poginuo na mjestu događaja, a 65-godišnjak je podlegao ozljedama u bolnici. Nesreća se dogodila u blizini grada Hammontona, oko 56 kilometara jugoistočno od Philadelphije. Hitne službe dojavu o sudaru zaprimile su oko 11:25 sati po lokalnom vremenu.
U videozapisu objavljenom na društvenim mrežama vidi se jedan od helikoptera koji se nekontrolirano kreće prema tlu. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je da su u sudaru sudjelovali helikopteri Enstrom F-28A i Enstrom 280C. U njima su se nalazili samo piloti, koji su prije toga zajedno doručkovali u obližnjem restoranu.
"Prvi helikopter se preokrenuo iz uspravnog položaja i počeo se naglo okretati, padajući iz zraka", rekao je. "Onda je izgledalo kao da je drugi helikopter na trenutak bio u redu, a zatim se čuo još jedan prasak ili nešto slično… i tada se i taj helikopter počeo naglo okretati i padati."