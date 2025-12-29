Jedna od bolnica u Hrvatskoj zbog mjera opreza zabranila posjete

Epidemija gripe zatvorila je vrata bolnice u Osijeku za posjete zbog zaštite pacijenata i medicinskog osoblja. Gripa se ove godine pojavila ranije nego inače, a liječnici upozoravaju da i obična gripa može biti opasna.

Spuštena je rampa na ulazu u Klinički bolnički centar Osijek. Zabranjen je posjet bolesnicima. Odluka je to ravnateljstva bolnice zbog epidemije gripe, kako bi se zaštitili zaprimljeni pacijenti, ali i medicinsko osoblje.

Iako je pojava gripe uobičajena, liječnici napominju: Gripa nije mačji kašalj!

"Gripa zna biti ozbiljna bolest. Trenutno u KBC Osijek imamo 9 hospitaliziranih bolesnika s težim oblicima gripe. Nisu to samo starije osobe s drugim oblicima bolesti nego ima i mlađih. Tako da, držimo se svi onoga što svi znamo.", rekao je dr. Krunoslav Šego, ravnatelj KBC-a Osijek.

dr. Krunoslav Šego, ravnatelj KBC-a Osijek Foto: DNEVNIK.hr

Ono što svi znamo su stari narodni recepti, ali recepti koji itekako pomažu.

"Trošim topli čaj s limunom i med.", rekla je Danica, Osijek.

"Kako protiv gripe? Ja gripu nisam imala, ne pamtim. Vitamini, minerali, prehrana. Zdrav život.", rekla je Ivanka, Osijek.

Prema podacima osječkog Zavoda za javno zdravstvo trenutačno je oko 30.000 zabilježenih slučajeva. A to su samo oni koji su se javili liječnicima. Prava je brojka puno veća.

"Bilo bi svakako dobro da su se ljudi cijepili, jer cijepljene osobe, to je dokazano, čak i ako obole od gripe imaju blaže oblike. Svi oni koji dobiju gripu, moraju je preležati. Uz sve one potporne mjere, znači skidanje temperature, unošenje dovoljne količine tekućine. Ne uzimanje antibiotika ako vam to liječnik nije ne kaže.", nadodaje Šego.

Odluka o zabrani posjeta je privremena mjera koja se izdaje svake godine. Ipak, donesena je prije nego što se očekivalo.

“Gripa se ove godine pojavila ranije nego inače, no procjena epidemiologa je i da će otići ranije. Sada je temperatura oko 3 stupnja Celzijevih, međutim tijekom noći spušta se ispod nule, a to virusu ne odgovara”, javlja Tin Kovačić, novinar dnevnika Nove TV.

Virus se i dalje širi, pa epidemija gripe još nije na vrhuncu. Stoga se valja držati onih savjeta s početka priče. Čaj, limun i med.