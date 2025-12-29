Zadnji tjedan ove godine donosi i buru i jugo: Meteorolog otkriva gdje će biti najhladnije za doček Nove godine

Posljednji dani stare godine donose nam najvećim dijelom suho vrijeme, premda će biti šansi i za uglavnom slabe oborine, više lokalno. Druga polovica tjedna, ona s kojom započinjemo novu godinu, izgleda nestabilnije i za sad kišovitije. Nalazimo se u polju malo povišenog tlaka, sa Sredozemlja će nam se sutra približiti jedan atmosferski poremećaj, no na kratko, jer će brzo jačati i greben anticiklone s europskog kontinenta. U brzoj visinskoj struji će nam na Staru godinu stići i jedna manja količina vlažnog, nestabilnog zraka, pa sve skupa sljedećih dana, iako većinom suho, vrijeme će biti promjenjivije, te uz mogućnost za slabe oborine: na moru kišu, a u unutrašnjosti, gdje je dosta hladnije lokalno uglavnom susnježicu.

Jutro

Ujutro na Jadranu promjenjivije nego što smo ovih dana naviknuli, bit će više oblaka, a prema sredini dana, uglavnom na otocima je moguće i malo kiše. U unutrašnjosti u početku lokalno magla, ponajprije u središnjoj Hrvatskoj, potom promjenjiva naoblaka, pri čemu je lokalno moguće malo susnježice. Vjetar u okretanju na buru, prvo na sjevernom dijelu, gdje će potom biti i olujnih udara. Bit će dosta hladno, ujutro u unutrašnjosti od -7 do -2, a na Jadranu od 3 do 8 stupnjeva Celzijevih.

Središnja Hrvatska

Poslijepodne u kopnenom području većinom djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku rijetko su moguće i slabe oborine. Zapuhat će vjetar sa sjevera, a temperatura će biti oko 3, 4 stupnja Celzijeva.

Slavonija

Slično očekuje i istočne krajeve naše zemlje. Malo sunčanije i malo vjetrovitije. Puhat će većinom umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 4 stupnja Celzijeva.

Sjeverni Jadran

Gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran očekuje djelomice sunčano vrijeme, uz promjenjivu naoblaku. U gorju većinom bez oborina, dok je na moru, prije svega otvorenom, moguće malo kiše. Vjetar će pojačati, pa će bura podno Velebita na udare poslijepodne biti olujna. Najviša dnevna temperatura, u gorju do 3, a na sjevernom Jadranu između 8 i 12 stupnjeva Celzijevih. No uz buru će se činiti hladnije.

Dalmacija

Osjet hladnoće će bura pojačavati i u Dalmaciji gdje će također od sredine dana biti olujnih udara. Očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Poneka kap kiše na otocima najizglednija je sredinom dana i u rano poslijepodne. Dnevna temperatura će biti između 9 i 14 stupnjeva, no uz buru će se činiti hladnije.

Tri dana kopno

Na Staru godinu nas očekuje u početku pretežno sunčano, a potom oblačnije vrijeme, u Silvestarskoj noći moguće uz malo susnježice ili snijega, prije svega u istočnim predjelima. Potom djelomice sunčano uz porast naoblake krajem dana u četvrtak, u najvišem gorju moguće uz snijeg. U petak promjenjivije i toplije, uz kišu uglavnom na istoku zemlje. U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak uz koji će i temperatura porasti, prvo dnevna, a potom će i jutra krajem tjedna biti manje hladna.

Tri dana more

Na Jadranu će na Staru, a i na Novu godinu prevladavati sunčano. Tek prema večeri sa zapada naoblačenje, uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice i kiša, koje će u petak biti češće. Jaka bura s olujnim udarima u srijedu će slabjeti i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a potom umjeren, u petak ponegdje i jak jugozapadni i južni vjetar te jugo. Na moru prvo uz buru sve hladnije, a potom uz jugo porast temperature, osobito dnevne.

Sljedeći vikend

Dakle, nestabilnije u Novoj godini, u sljedećih nekoliko dana zapuhat će bura, pa jugo, tako će se i vrijeme okrenuti, od mrzlih minusa i zubatog sunca, do vlažnijeg vremena pred vikend.