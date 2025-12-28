Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"

Nova masovna akcija studenata u Srbiji. Na više od 500 lokacija organizira se prikupljanje podataka građana, što bi prosvjednicima trebalo dati jasniju sliku o podršci studentskim prosvjedima i njihovom zahtjevu za raspisivanjem prijevremenih izbora.

Akcija potpisivanja održava se pod nazivom ''Raspiši pobjedu'' i organizirana je u 113 gradova i mjesta. Odaziv je iznimno velik. Podršku studentima iskazuju i stari i mladi.

Prosvjed u Srbiji - 3 Foto: Vijesti u 17

"Podržavam, imam želju da živim normalno, i ja i moja djeca i moji unučići. Prema tome, studenti su učinili ono što generacije prije njih, kao i moja, nismo uspjeli završiti, a to je da osiguramo normalan život u zemlji", rekla je Milica Canković Kadijević, umirovljenica iz Beograda.

"Mislim da je ovo jedna prilika za sve nas da se okupimo da damo studentima podršku, ali ne samo da damo njima podršku nego u stvari da damo podršku sami sebi zato što ovo što se događa trenutno u Srbiji je naša zajednička borba i ta borba treba donijeti nešto bolje za sve nas", poručio je Aleksandar Baucal, profesor iz Beograda.