Isti stan prodaju četiri agencije, razlika u cijeni čak 85.000 eura: "Ma nije to muljanje nego..."

Dovoljan je mali pogled u oglasnike s nekretninama i postaje jasno koliki zapravo nered vlada na tržištu. No, divljanje cijena ipak je uzelo danak: u prvih devet mjeseci ove godine prodano je 13.000 nekretnina manje nego lani u istom periodu što je gotovo 13 posto, kako je objavila Porezna uprava.

Samo tri županije nisu pogođene (Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska i Varaždinska), a pad se dogodio kod svih vrsta nekretnina. Prodaja stanova smanjena je za oko 2500 jedinica, dok je kuća prodano 22 posto manje.

Podaci ukazuju kako su kupci očito oprezniji zbog (pre)visokih cijena, no isto tako mnogi si ne mogu priuštiti kupovinu nekretnine jer im primanja ne prate rast cijena kvadrata.

A koliki tu vlada kaos vidi se u oglasnicima. Zajednica na platformi Reddit vrlo revno prati situaciju na tržištu nekretnina pa skupljaju primjere iz oglasnika.

Jedan je izazvao gomilu reakcija, a odnosi se na praksu koja se zapravo često može vidjeti u internetskim oglasnicima. Više agencija prodaje isti stan, a cijene nerijetko variraju u iznosu od nekoliko tisuća eura, no u ovom slučaju razlika je čak 85 tisuća eura!

Trosobni stan od 70 kvadrata na zagrebačkoj Knežiji prodaju četiri agencije: jedna za 299 tisuća eura, druga za 247.000, treća za 240, a četvrta za "samo" 215 tisuća eura.

Međutim, vlasnik očito ne može prodati stan za željeni iznos jer je u prodaji od 2023. godine kada je bio oglašen za 177.000 eura, godinu kasnije za 215.000 eura, u lipnju 2025. dosegnuo je 247.000 eura, a sada, u listopadu iste godine, maksimalna cijena iznosi čak 299.000 eura.

"Zar nisu svjesni da će kupci shvatiti da je sve isti stan po četiri različite cijene? Pa ne bih stan kupila od takvih muljatora niti da je lijep na dobroj lokaciji, a kamoli ovaj krš na Trešnjevci", komentirala je jedna korisnica dok su drugi pokušali objasniti mehanizam koji stoji iza takvih oglasa.

"Vlasnik prodaje stan za toliko i toliko. Ponudi ga većem broju agencija radi vidljivosti i veće vjerojatnosti prodaje te naglasi da provizija neće ići iz cijene, nego na cijenu. Za koliko će agencija prodati stan, vlasnika nije briga. Ako uspiješ doći do vlasnika osobno da se zaobiđu agencije, tu će biti najbolja cijena. Nije ti to muljanje, nego tako tržište funkcionira."

Ako ne možeš prodati, još malo digni cijenu

"Ne znam jesam li ja povoljno kupio ili je to toliko poskupjelo prije ravno dvije godine. Kupio sam stan 65 m² za 140 tisuća eura u ok zgradi, neki dan slušam - susjed u vertikali četiri kata niže prodao identičan stan za 210 tisuća. To je oko 45-50 posto zarade na svotu po kojoj sam ja kupio, znači 70 tisuća eura u dvije godine. Da mi to nije krov nad glavom i ja bih mešetario sa stanovima… sigurno 30-40 posto stanova na tržištu je mešetarenje, kupi i prodaj za šest mjeseci po višoj cijeni."

Drugi se složili da takva praksa više nikoga ne iznenađuje, ali da je tržište postalo neodrživo i da u Hrvatskoj vrijedi logika koja valjda nigdje drugdje ne može funkcionirati: ako ne možeš prodati stan mjesecima pa logično je da ćeš onda podići cijenu za još par stotina eura po kvadratu.

Pročitajte i ovo Nova praksa Investitori traže sve veće kapare za novogradnje, kupci zgroženi: "Trebamo dati 100.000 eura". Ovo su stvari na koje treba paziti

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV otkriva cijene najma Tržište usporava, što se događa s cijenama nekretnina? "To je glavni uzrok..."

"Znam za jednog majstora koji je tražio 240.000, nije išlo i stajalo je mjesecima neprodan. Sad se isti stan prodaje za 280.000. I dalje stoji u oglasniku."

Primjer koji su korisnici Reddita naveli je i trosoban stan od 86 m2 u Ivanićgradskoj (Zagreb) u starogradnji koji se sada prodaje za 299.900 (3487 eura/m2) dok mu je početkom svibnja ove godine cijena po kvadratu bila 3300 eura.

Prvo stavili cijenu 8500 eura/m2, sada prodaju po 5952 eura/m2

Međutim, ima i obrnutih slučajeva, onih koji su se zaletjeli s početnom cijenom pa se primjerice garsonijera u novogradnji na Trešnjevci stambene površine 38,98 kvadrata s garažnim parkirnim mjestom sada prodaje za 232.000 (5952 eura/m2), početkom rujna kvadrat je bio 6279 eura, a dva mjeseca ranije čak 8500 eura.

Novogradnji u Botincu također je pala cijena – u lipnju je kvadrat bio

3523 eura, u rujnu je narastao na 3550 eura da bi sad pao na 3150 eura za četvorni metar stana u prizemlju što je za novogradnju u Zagrebu, složit će se mnogi, i više nego pristojna cijena.