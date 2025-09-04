Stigle tisuće prijava protiv trgovaca, otkriveno na što se potrošači najviše žale: "To je marketinški trik, naša boljka"

Od krivo istaknutih cijena, do nepoštenih uvjeta prodaje ili problema s dostavom - više je neugodnosti koje vrebaju kupce.

"Čini mi se da su me dvaput prevarili, pa sam to reklamirao. Bilo je označeno da je popust, a nije, to je bilo samo za one koji imaju karticu za bodove. Postoje razna muljanja", "Ja mislim da me nisu prevarili", "Nisam nikad prevaren, nisam imao tu sumnju, ono što brine čovjeka su cijene", rekli su građani.

Bilo je posla za tržišnu inspekciju. Od nepoštene prakse do sigurnosti proizvoda. U četiri godine dobili su oko 15 tisuća prijava, 60 posto riješenih je bilo u korist potrošača.



"To znači da trgovci ne poštuju prava potrošača, jer ne bi onda bio takav pokazatelj. To je relativno dobar pokazatelj, ako ćemo tako gledati, međutim nije dobar pokazatelj iz razloga što se Državni inspektorat žali da njih ima premalo, da previše prijava dobivaju, a potrošači se žale da rješavanje njihovih prigovora jako dugo traje", rekla je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Iz Inspektorata odgovaraju da je tržišna inspekcija, koja se tako bavi pojedinčanim pravima potrošača, rijetkost u Europskoj uniji i da za takve postupke treba vremena, a zadaća inspekcije je pak brinuti o kolektivnim pravima.

U protekle četiri godine proveli su oko 51 tisuću inspekcijskih nadzora i utvrdili više od 15 tisuća povreda propisa.



"Mogla bih reći da su potrošači sve bolje informirani, ali još uvijek ni blizu kao potrošači u zapadnoj Europi, koji imaju tradiciju borbe za potrošačka prava, i to nažalost trgovci, pružatelji usluga, jako dobro znaju i koriste", rekla je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Brigu o tome dužno je voditi Ministarstvo gospodarstva, a Vlada je donijela novi plan za zaštitu potrošača.



"Provedeno je više od 250 tisuća nadzora od strane nadležnog tijela čime je osigurana viša razina sigurnosti, kvalitete i odgovornosti na tržištu", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Trgovci o svemu šute. Potrošači i dalje imaju problema.



"Mi smo primijetili da se u zadnje tri godine jako puno kvare uređaji. Dali smo generalnu ocjenu da više ni cijena ni marka ništa ne znače, uređaj se jednako pokvari kao i onaj koji nije poznate marke i koji ne košta puno", nadodala je Knežević.



"Potrošači se najviše žale na usluge teleopratera, poštanskih usluga, trgovaca i banaka. Ono što je naša boljka je što su u zapadnoj Europi sniženja stvarna, kod nas su više marketinški trik, dostava je često problematična pa dostava i pati", objasnila je Borzan.

Spominje i još jednu veliku boljku - porast cijena koji nikako da se normalizira.

