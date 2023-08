Velike štete nakon poplava: "Dio naselja nema vodovod… šetnica je bila vodom, dosta turističke infrastrukture nam je bilo pod vodom"

Stanje nakon poplava se smiruje, ali daleko od normalizacije, neka mjesta poput Drnja su i dalje odsječena od svijeta. Jedini put do mjesta je kroz vodu, a velika šteta nastala je na više kuća. Uništeni su i gospodarski objekti, što je najvažnije i usjevi. Najveća šteta nastala je na farmama.

"To su bile sekunde. Da nije bilo tih vrijednih dečki, ja ne znam kaj bi bilo, ja sam nemoćna", kaže jedna mještanka Drnja. Drava je u povlačenju, a ljudi neumorno saniraju štetu. "Eno vidite do kud je bila voda, jednu vreću nam tamo nisu stavili, samo jednu ispred vrata, sramota, gledajte ostale kuće", požalila se Marija.

Pročitajte i ovo Slabija podrhtavanja Šire riječko područje pogodila dva potresa u sat vremena: "Intenzivniji nego prethodni, vibriralo je par sekundi"

Stotinjak vatrogasaca i dalje danonoćno dežura na nasipu, a diljem mjesta postavljeno je stotinjak tisuća vreća. "Jako žalosno i tužno", govori Nada te objašnjava kako se tješe i nadaju da će biti bolje. Filip govori da mu je "vrt, okolina, sve je uništeno, kuću smo spriječili, ali ima kuća koje su bolje dobile."

U samoj općini šteta se tek počinje zbrajati. "Nama je užasna situacija, polja su potopljena, ta polja ako se voda ne makne u nekom kratkom roku, a tu nemamo baš neke dobre prognoze, mogla bi biti ugrožena i za dulji vremenski period, znači ne samo za ovu godinu, već i za iduću jer je pitanje kakvo će tlo ostati nakon ove ogromne količine voda dok se povuče", pita se načelnik općine Drnje, Petar Dombaj.

Pročitajte i ovo Autorica i proročica Poznata hrvatska vidovnjakinja Vera Čudina preminula nakon kratke i teške bolesti

U susjednom Torčecu vatrogasci na zasluženom odmoru i na izmaku su snaga. Zvonimir Legemec, predsjednik DVD-a Torčec, aktivan je od nedjelje ujutro te kaže kako je na trenutke bilo teško jer "uvijek vam nešto fali, to je najveći problem."

Pročitajte i ovo Poginula dvojica radnika Gorski kotar zavijen u crno nakon stravične nesreće: "U šoku si, nisi svjestan da se tako nešto može dogoditi. Izađeš jedan dan na posao i nikad se ne vratiš"

Uz Šodericu je počela sanacija. Dvadesetak kuća je stradalo, 10-ak i dalje pod vodom. Ovo je, kažu, prvi put u povijesti da se tako nešto dogodilo. "Štitilo se koliko se moglo i to je to. Nema tu pretjerane filozofije, ne možete se s vodom igrat", govori Damir, a Jadranka kaže kako im je voda "došla tu to druge stepenice i dvorište cijelo komplet, sve je plivalo, 20-30 cm."

Botovo je i dalje djelomično odsječeno, cesta koja vodi prema mjestu još nije sanirana. Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo s terena je govorio o nastaloj šteti te rekao da je "šteta sasvim sigurno velika… Ne moram posebno napominjati da i jedan tmurni oblak iznad područja koje je zahvaćeno poplavom za stanovnike predstavlja veliki strah, a kamoli ne kapljica kiše".

Pročitajte i ovo preminula Makedonka 27-godišnjakinja umrla osam dana nakon zaraze, traže s kim je bila u kontaktu: Izdano upozorenje za sve turiste

Dodao je da se voda djelomično povukla iako su i dalje prisutni povremeni pljuskovi, a neki dijelovi su i dalje pod vodom. "Kako će se sve to ukupno odvijati ne može se za sigurnošću reći. 1500 metara šetnice na ovom području se nalazilo pod vodom i sada je nešto to manje, a postavljeno je negdje oko 25000 vreća s pijeskom. Sve to ukupno ipak nije bilo dovoljno da se zaštiti ovo područje."

Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, uživo je za Dnevnik Nove TV govorio o borbi s poplavama, te rekao da "s obzirom da je puno bolje nego jučer možemo reći da je stanje loše, ali vjerujemo da će biti puno bolje kada krenemo sa sanacijom." Dodao je da su štete ogromne te da nemaju električne energije.

"Dio naselja nema vodovod…šetnica je bila vodom, dosta turističke infrastrukture nam je bilo pod vodom i kamp i kafići, dio objekata je voda odnijela, 15-ak objekata je trenutno još uvijek pod vodom, tako da možemo sutra krenuti sa sanacijom da spasimo ono što se spasiti da."

Nadovezao se na preostale zadatke, poput osposobljavanja prometnice prema Motovu, vratiti električnu energiju i dio vode prebaciti natrag u rijeku Dravu, ali tek onda kada se vodostaji smanje.

Ljudi od njih traže djelovanje, a ne samo riječi i sastanke, ali Sabolić kaže da "ne možemo raditi prije nego li vodostaji padnu, ali evo radili smo jučer, prekjučer jako puno, spasili smo velik dio naselja tako da ćemo i ovo što smo naumili vjerojatno riješiti u dan ili dva."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.