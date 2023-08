Zatreslo se tlo na širem riječkom području: "Kratkotrajna tutnjava"

Slab potres magnitude 2,4 po Richteru zatresao je u srijedu u 19:06 Sloveniju. EMSC javlja da je potres bio na dubini od 12 kilometara, 23 kilometra sjeverno od Rijeke.

Osjetili su ga i građani na širem riječkom području

Građani su ga osjetili kao lagano podrhtavanje, a neki su prijavili i kako su čuli tutnjavu.

"Matulji, kratkotrajna tutnjava", kaže jedan od građana.

