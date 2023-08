Gorski kotar zavijen u crno nakon stravične nesreće: "U šoku si, nisi svjestan da se tako nešto može dogoditi. Izađeš jedan dan na posao i nikad se ne vratiš"

Užasni su prizori s autoceste A6. Dvojicu djelatnika Hrvatskih autocesta pokosio je vozač teretnjaka. Treći je za dlaku izbjegao smrt.

"On se odmaknuo pa je samo okrznut, a dva radnika su nam smrtno stradala tako da možemo samo izraziti sućut obitelji", rekao je Anđelko Kasunić iz Nezavisnog cestarskog sindikata.

Zbog čega vozač teretnog vozila nije uočio ni znakove upozorenja o radovima na cesti, niti veliki blješteći kamion, nije poznato. Očevid je trajao satima, 64-godišnji vozač odvezen je policiju gdje čeka daljnju sudbinu.

"Po završenom kriminalističkom istraživanju pretpostavljam da će uslijediti kaznena prijava policijske uprave", poručila je Sonja Jazbec, zamjenica općinske državne odvjetnice u Rijeci.

Poginuli su 31-godišnjak i 44- godišnjak iz obližnjih mjesta Skrada i Lokvi. Za malene općine, prevelik gubitak.

"Mladi čovjek, žena, djeca. U šoku si, nisi svjestan da se tako nešto može desiti, Izađeš jedan dan na posao i nikad se ne vratiš doma", izjavio je Domagoj Ljubičić.

"Jako smo tužni i žalosni. To nas je sve pogodilo", dodao je Marijan Vukonić.

Zbog sve češćih ovakvih nesreća cestarski sindikat počeo je voditi statistiku, 2021. godine bilo je 12 naleta vozila na cestovnu ophodnju pri čemu je šest radnika teško stradalo, a dvoje poginulo, dok je lani u 10 takvih naleta sedam ozlijeđeno, a jedan poginuo, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Jelena Rastočić.

"Shvatili smo da se način vožnje na autocestama promijenio drastično. Ljudi voze napamet, osobito koji voze teretna vozila oni su preumorni i voze praktički mehanički, na pamet i puštaju struju da odradi veći dio posla", objasnio je Kasunić.

Ima i onih koji zaustavnu traku koriste za pretjecanje kolone. U sezoni gužve više nisu pravilo vikenda.

"Više stvarno nema pravila, svaki dan veliki je broj prometa, vozila na cestama. Umor, brzina nepažnja sve su to nažalost razlozi zbog kojih i dolazi do prometnih nezgoda", istaknula je Irena Belamarić, iz Hrvatskog autokluba.

Od profesionalnih vozača očekuje se i najprofesionalnija vožnja.

"Odvode najbolje. Ostaje nam tu dio vozača koji tamo nažalost ne može niti proći", napomenuo je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.

Nedostatak se popunjava umirovljenim vozačima, ali i manipulacijom tahografima.

"Prevoznik da bi preživio traži od vozača da više vozi, vozač da bi preživio mora više voziti jer je plaćen na osnovu postotka, a ne po satu vožnje i to je sve skupa jedan začarani krug", rekao je Gočin.

Prekucavanju tahografa je odzvonilo. Ovog mjeseca kreće ugradnja takozvanih pametnih tahografa. U opremu ulažu i u HAC-u. Oprema s visokom vidljivošću, svjetlosna upozorenja, vibrirajuće bijele linije - pokazali su se nedovoljnim.

Nabavljaju odbojnike koji će u slučaju ovakvih nesreća zaštiti radnike i odbiti vozilo koje ide prema njima. Naravno, sve to ne može puno pomoći ako vozači ne poštuju prvo svoj život, a onda i drugih u prometu.

Analiziraju se i snimke

Uživo iz Delnica javio se reporter Dnevnika Nove TV, Marko Biočina.

"Kriminalističko istraživanje svih dokaza koji su u srijedu tijekom dana prikupljeni na lokaciji nesreće traje. Tu se analiziraju i snimke HAC-ovih nadzornih kamera, ali i tahograf kamiona koji će pokazati je li vozač prekršio pravila o brzini i nužnom odmoru tijekom vožnje. Tek analizom svih tih dokaza dobit će se cjelovita slika o tome što se dogodilo", izvijestio je Bičina.

"Ono što znamo u ovom trenutku je da je ovo druga takva nesreća u proteklih samo devet mjeseci u kojoj je radnik HAC-a izgubio život. Tu je posebno tragična dimenzija ove cijele nesreće da su radnici koji su nastradali bili zaposleni u službi kojoj je zadatak osigurati sigurnu vožnju za sve nas koji koristimo autoceste i radeći taj posao su sami izgubili život", dodao je.

"Malo je reći koliki je to šok bio za sve njihove kolege i prijatelje u HAC-ovom tehničkom centru u Delnicama. Njima je danas na raspolaganju bila i psihološka pomoć kako bi se taj šok probao koliko toliko ublažiti i kako bi mogli nastaviti s poslom jer u tom pogledu posao je doista okrutan. Čim se je promet na autocesti nastavio, HAC-ove ekipe nazad su izašle na cestu i krenule u iste ophodnje u kojima su njihovi kolege poginuli. Bez obzira što se ta velika tragedija dogodila tek nekoliko sati ranije", istaknuo je reporter.

"Vozač kamiona je priveden, a trenutno se nalazi u policiji. Čeka se kraj istrage u kojoj će i on biti ispitan. Ono što zasad znamo je da se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine, rođenom 1959. godine. Mnogima je odmah u oko upala ta poprilično zrela dob vozača, a i u toj nesreći prije devet mjeseci, vozač kamiona koji se zabio u HAC-ov kamion imao je 65 godina", rekao je Biočina.

"Treba reći kako to nije neka posebna stvar za Hrvatsku, to je problem na razini cijele Europske unije. Otprilike trećina vozača trenutno je danas starija od 55 godina i taj udio kontinuirano raste jer je interes mladih za taj posao sve manji. Nije dob vozača ono što uzrokuje nesreće, tu se prvenstveno uvijek radi o nekoj formi kršenja pravila vožnje. Broj nesreća u kojoj sudjeluju kamioni na razini Europe raste i tu stručnjaci ističu jedan doista crni trend. To je da raste broj nesreća koje su izazvane time da vozači nedovoljno pažnje pridaju vožnji, nego koriste mobitele i slična takve uređaje", objasnio je Biočina.

"Tu u razgovoru s cestarskim radnicima čuli smo za slučajeve u kojima su vozači gledali filmove dok su vozili kamione i takva praksa onda završi i smrtonosno. Je li se u ovom slučaju radilo o nečemu takvom ili je li možda bila neprilagođena brzina ili tehnički kvar, to ćemo znati kad završi istraga", zaključio je.

