Statičari pregledali Vjesnik: "Neboder nije siguran, nitko ne smije unutra". Stanje u pojedinim katovima opisali jednom riječi

Stručnjaci za statiku su u srijedu ušli u zgradu Vjesnika te nakon pregleda prelomili - promet Slavonskom avenijom u tom dijelu ostaje zatvoren.

"Jutros smo prvo napravili pregled dronovima izvana, svih konstrukcijskih elemenata koji se mogu vidjeti, to su obodni stupovi. To nam je bilo dovoljno da si osiguramo da možemo ući u zgradu i pregledati detalje. Nakon kvalitetnog pregleda zaključak je sljedeći – situacija je takva da se u zgradu i dalje ne može ulaziti, vatrogasci su obavili 99 posto posla, a onaj jedan će se raditi vodenim topovima ako nečega bude", rekao je profesor s Građevinskog fakulteta Mario Uroš.

Naglasio je kako je u zgradi još uvijek visoka temperatura.

"Nije kao jučer, ali se temperatura nije spustila na sobnu, vanjsku, nosivi stupovi su i dalje topli i taj proces se još nije odigrao. Temeljem toga ne možemo puštati ni jedne službe u zgradu", rekao je i dodao kako perimetar zabrane kretanja oko zgrade ostaje na snazi još nekoliko dana dok se ne vidi kako će se ponašati vidljiva oštećenja na stupovima.

"Ima i nevidljivih oštećenja, betonski stupovi su izgubili svoju čvrstoću, ali nije cijela zgrada isto stradala, dva do tri kata su imala puno gorivog materijala, to su bili ti arhivi", rekao je i dodao da će se u narednim danima raditi monitoring tih oštećenja i pregledavat će se dronovima.

"Dosta je rizično, smatramo da je konstrukcija izgubila dio svoje početne nosivosti i da je zgrada nesigurna za boravak ljudi u njoj", naglasio je.

O vremenskim rokovima i mogućnosti eventualnog urušavanja zgrade, Uroš je kazao kako će se sljedeći tjedan napraviti još jedna analiza i onda se moći razmišljati od daljnjim koracima.

Na pitanje novinara kako je izgledala unutrašnjost izgorjelih katova, Uroš je kazao kako su najoštećenijih katovi izgledali strašno.

"Ti katovi su dugo gorjeli, na tih nekoliko katova je bio ekstreman požar koji je napravio veliku štetu, prvenstveno na konstrukciji", zaključio je Uroš.

Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek naglasio je da su sve mjere koje se poduzimaju uvedene kako bi se maksimalno zaštitilo sve sudionike u prometu.

Kazao je i kako su policijski službenici i prometni redari raspoređeni po okolnim raskrižjima, dok se iz Centra za upravljanje prometom upravlja se uređajima i semaforima i daje se dodatno vrijeme za prolaz vozila.

"Te tri službe sinkronizirano rade da promet ide najbolje što može", kazao je Velzek i dodao kako službe svojim mjerama ne mogu nadomjestiti ovako frekventnu prometnicu te zamolio građane za strpljenje jer je riječ o izvanrednom događaju.