trgovačka praksa

Kraj zavlačenju i sitnim slovima? Nova pravila za kupce mogla bi vam uštedjeti novac i živce

Piše Sarah Viteškić/DNEVNIK.hr, 29. prosinca 2025. @ 21:49 komentari
Zakon o potrošačima
Zakon o potrošačima Foto: DNEVNIK.hr
Sklopili ste ugovor, pa ga onda poželjeli promijeniti, ali nikako da ga se riješite? Ta praksa postaje jednostavnija, kao i popravci ili prava jamstva. Ministarstvo gospodarstva pokrenulo je javno savjetovanje Zakona u borbi s nepoštenim trgovačkim praksama. Za potrošače to znači veća prava, po uzoru na Europu.
  1. Nesreća u Velikoj Gorici - 6
    U tijeku je očevid

    FOTO Strašna nesreća nadomak Zagreba: Automobil se zabio u stup, scene su jezive
  2. Ilustracija: lov
    Tragedija u susjedstvu

    Poginuo dok se vraćao iz lova: Metak ispalio iz puške i pogodio ga u vrat
  3. Ilustracija
    ako putujete

    Pripremite se: Balkanska zemlja od 1. siječnja uvodi euro
Klinička bolnica Merkur proslavila je dva desetljeća od prve transplantacije bubrega
dva desetljeća od prve transplantacije bubrega
Liječnici su ispisali povijest, a ona je dokaz da se isplatilo: "Cijeli život se vrti oko toga, čovjek se nauči"
Latvija završila zaštitnu ogradu na granici s Rusijom
Zaštita stanovništva
NATO članica postavila oko 300 kilometara bodljikave žice na granicu s Rusijom
Dva pilota helikoptera poginula u sudaru helikoptera
Snimljen trenutak nesreće
Detalji sudara helikoptera u kojem su poginuli piloti: "Bili su prijatelji, redoviti gosti"
Istraga protiv pripadnika elitnih postrojbi Bundeswehra zbog desnog ekstremizma
Skandal u njemačkoj vojsci
Droga, seks, nacizam: Vojnici elitne padobranske jedinice pod istragom
Saznajte kakvo će vrijeme biti zadnjei tjedan 2025. godine
VREMENSKA PROGNOZA
Zadnji tjedan ove godine donosi i buru i jugo: Meteorolog otkriva gdje će biti najhladnije za doček Nove godine
Rusi tvrde da su Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju, stigao je odgovor Zelenskog
revidiranje stava oko pregovora
Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju? Oglasili se Zelenski i Kremlj: "Trump je šokiran"
Tragičan kraj potrage kod Varaždina: Beživotno tijelo žene pronađeno duboko u šumi
Tužna vijest
FOTO Tragičan kraj potrage kod Varaždina: Tijelo žene pronađeno duboko u šumi
Studenti u blokadi prikupljaju potpise građana: Odazvale se tisuće
"Raspiši pobjedu"
Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
USKOK podignuo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Paga
ZLOUPORABIO POLOŽAJ
Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika! Izmislili su radove da bi njegov vozač vratio dug
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Alen Vitasović podijelio fotografiju svoje djece na Facebooku
''Moja sreća i snaga''
Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke
Ručak za Novu godinu: Savršen meni za početak godine!
Nutricionistica donosi recepte
Ručak za Novu godinu: Savršen meni za početak godine!
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
Bravo!
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
"Bečka škola, balkanski smjer": Registracija nasmijala vozače, komentari su brutalni
Što kažete?
"Bečka škola, balkanski smjer": Registracija nasmijala vozače, komentari su brutalni
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Zapad opet šokiran
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Stručnjak čije mišljenje treba poslušati: Za sljedeću godinu nema puno dobrih vijesti
Nije optimist
Stručnjak čije mišljenje treba poslušati: Za sljedeću godinu nema puno dobrih vijesti
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
ponovno maestralan
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
VIDEO Anthony Joshua ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći – dvoje ljudi poginulo
u nigeriji
VIDEO Anthony Joshua ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći – dvoje ljudi poginulo
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
MasterChef: Papreni zadatak za polufinaliste MasterChefa! "Tražimo vaše najbolje!"
NE POPUSTITE!
Papreni zadatak za polufinaliste MasterChefa! "Tražimo vaše najbolje!"
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: Antonija Rittuper u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SLAŽETE LI SE?
Evo u što Antonija i dalje ne može vjerovati nakon izlaska iz MasterChefa!
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Raskošno
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
rast globalne potrošnje
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
Ponuda haljina na zimskom sniženju
IDEALNA PRILIKA
15 haljina sa sniženja koje se isplati dodati u ormar, najjeftinija je šest eura
Lejla Filipović u zelenoj kožnatoj suknji i elegantnom kaputu
Dva modna aduta
Lejla Filipović nosi genijalan kaput i zelenu suknju, a mi ne znamo što nam se više sviđa
