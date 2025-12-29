Kraj zavlačenju i sitnim slovima? Nova pravila za kupce mogla bi vam uštedjeti novac i živce

Ako vam se pokvari perilica ili hladnjak, uskoro ćete moći dobiti popravak, dijelove i upute - s manje muke. U javnom savjetovanju priprema se Zakon koji bi trebao ojačati prava potrošača, kao prilagodba europskim pravilima.
Među novostima - uvodi se obrazac popravka sa svim podacima - od kvara do cijene. Kako će izgledati - propisuje ministarstvo.
Pokreću i platformu za lakše pronalaženje servisera i usporedbu cijena.
Svi ugovori sklopljeni online, poput pretplata ili kupnji, moći će se jednako i raskinuti - uz jedan klik. Sitna slova, ali manjak dijelova i servisera problemi su na koje upozoravaju iz Udruge potrošača.
"Ono što smo mi upozorili da se u Izmjenu Zakona o zaštiti potrošača mora mijenjati i zakon o obveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na materijalni nedostatak. S tim je najviše problema. Sad sam razgovarala, kupili su novi tv, došli doma, on oštećen, znači vraćaju ga u dućan pa ide na servis pa čekaj", poručuje Ana Knežević iz Udruge.
Iz Ministarstva poručuju - na svim prodajnim mjestima prava će morati biti na propisanim plakatima.
Na uređaje se uvode i jedinstvene naljepnice. One će jasno pokazati pravila jamstva i tko je odgovoran za nedostatke.
"To znači u praksi da će kupci imati 2 godine obveznog jamstva, a onda će moći birati između proizvoda, neki proizvođač će nuditi dodatne 3 ili 5 godina komerciajlnog jamstva i onda će kupac moći izabrati što mu odgovara s obzirom na cijenu i na ponudu", kaže EU zastupnica Biljana Borzan.
Strože se propisuje i referentna cijena za sniženja, a ako vam prigovor rješava umjetna inteligencija, imat ćete pravo tražiti čovjeka.
Zakon tek mora pred Sabor, a za trgovce rastu i kazne. Od 1500 do 50 tisuća eura za sve prakse - na štetu potrošača.
