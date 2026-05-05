Starica digla s računa 100.000 eura i dala ih policajcu da ih provjeri. Nemojte biti kao ona

Računalne i telefonske prijevare iz godine u godinu postaju sve sofisticiranije, a prevaranti građanima uzimaju sve veće iznose novca. Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je da su posljednjih dana građani ostali bez više od 119 tisuća eura.

Najveći iznos izgubila je 82-godišnjakinja koju je sredinom travnja nazvao nepoznati muškarac i lažno se predstavio kao policajac. Rekao joj je da je novac koji ima na računu predmet istrage i da ga mora predati policiji. Žena mu je, prema prethodnom dogovoru, predala čak 100 tisuća eura.

Kako bi bio uvjerljiviji, muškarac joj je izdao i lažnu potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Policija upozorava građane da pravi policijski službenici nikada neće na takav način tražiti novac.

Zabilježena je i investicijska prijevara. Šezdesetogodišnjak je prijavio da je dobio elektroničku poštu u kojoj mu je ponuđena brza i laka zarada. Nakon toga je više puta razgovarao s nepoznatim muškarcem koji se predstavio kao djelatnik burze. Uvjeravao ga je da će zaraditi ako prvo uplati novac za pokretanje i obradu transakcije.

Muškarac je tijekom ožujka i travnja u više navrata uplatio ukupno 18 tisuća eura na nepoznati račun. Kada nije dobio obećani novac niti ostvario zaradu, shvatio je da je prevaren.

Policiji se javila i 32-godišnjakinja koja je 1. svibnja dobila lažni SMS. U poruci je pisalo da će joj biti deaktivirana aplikacija za internetsko bankarstvo te da mora ažurirati podatke preko poveznice. Nakon što je otvorila poveznicu i unijela osobne i bankovne podatke, s računa joj je skinuto 1380 eura.

I PU sisačko-moslavačkoj javilo se više građana nakon što su primili sumnjive SMS-ove s nepoznatih brojeva. U porukama se navodi da je njihovo vozilo zabilježeno u prometnom prekršaju te ih se poziva da otvore poveznicu i plate navodnu kaznu.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti prijavljenih prijevara.

Ključni savjeti

Građane ponovno pozivaju na oprez. Osobne podatke, podatke s bankovnih kartica, lozinke, jednokratne kodove za autorizaciju i podatke za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu nikada ne treba dijeliti s nepoznatim osobama niti ih upisivati na neprovjerenim stranicama.

Poseban je znak za uzbunu traženje broja debitne ili kreditne kartice, CVC ili CVV broja s poleđine kartice, kao i podataka za pristup internetskom bankarstvu, poput tokena ili jednokratnih lozinki.

Upozoravaju da se ne klikne na sumnjive poveznice, da se provjeri autentičnost internetskih stranica i da se kod poziva osoba koje se predstavljaju kao djelatnici banke, policije ili neke ustanove komunikacija prekine i provjeri službeni broj institucije.

Policija savjetuje građanima da budu posebno oprezni i kod ponuda za brzu zaradu i ulaganja. Prije bilo kakve uplate nepoznatim osobama potrebno je potražiti nepristran financijski savjet.

Ako građani prime sumnjiv poziv, poruku, poveznicu ili elektroničku poštu, pozivaju ih da odmah prekinu komunikaciju i sve prijave policiji.