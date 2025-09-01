Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NESVATOVSKI BARJAKTAR

Novi vojni sustav letio iznad Zagrepčana dan uoči službenog predstavljanja

Piše D. Z., 01. rujna 2025. @ 17:06 komentari
Let Baryaktara iznad Zagreba
Let Baryaktara iznad Zagreba Foto: FlightRadar24/Screenshot
Nova MORH-ova "igračka" crtala je kružnice na aplikaciji za praćenje letova.
Najčitanije
  1. Jaqueline Gmack
    uznemirujuće fotografije

    Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
  2. Svadbena hala, ilustracija
    Pozvana policija

    Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
  3. Ursula von der Leyen
    DRAMA NAD BALKANOM

    Avion u kojem je bila von der Leyen na meti napadača, pilot je morao donijeti opasnu odluku
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Stanovnici primijetili Bayraktar TB2 na nebu: Sutra službena prezentacija u Velikoj Gorici
NESVATOVSKI BARJAKTAR
Novi vojni sustav letio iznad Zagrepčana dan uoči službenog predstavljanja
Muškarac u Parizu uhićen s nakitom vrijednim 10 milijuna eura u donjem rublju
Velika zaplijena
Milijunsko otkriće policije: Nitko nije očekivao gdje su pljačkaši sakrili nakit
Trojica Srba bit će protjerana iz Hrvatske nakon incidenta u Puli
BURNA NOĆ
Trojica pijanih Srba divljala u Puli: Bit će protjerani iz zemlje
Turčin napao policajca na Bajakovu: Određen mu istražni zatvor
NEVJEROJATNA REAKCIJA
Incident na Bajakovu: Turčin podivljao na graničnom prijelazu, završio je u zatvoru
Muškarca iz Buja u automobilu dočekao poskok
Dočekala ga zmija
Šokirao se kad je ugledao otrovnicu u autu: "Kad ne bih od ugriza, umro bih od straha"
Umirovljeni engleski svećenik osuđen na zatvor zbog sudjelovanja u zabranjenim zahvatima
SKANDAL U ENGLESKOJ
Umirovljeni svećenik osuđen na zatvor: Povezan s vođom kulta koji je jeo testise
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Rusija omela GPS, zrakoplov Ursule von der Leyen
DRAMA NAD BALKANOM
Avion u kojem je bila von der Leyen na meti napadača, pilot je morao donijeti opasnu odluku
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Kilogram instant kave popeo se na nekadašnjih 500 kuna, no ni to nije kraj: "Ovo je problem cijele države"
novo poskupljenje
Hrvati bez njega ne mogu, a već sad košta 70 eura, i tu nije kraj
Potpuna blokada prometnica u BiH: 600 kamiona zaustavilo ključne pravce
francuski model prosvjeda
Potpuni kaos u susjedstvu: 600 kamiona blokiralo glavne ceste, kolaps i na graničnim prijelazima s Hrvatskom
Isplivali šokantni detalji iz kuće strave u Brčkom: Djeca jezivo mučena, u sve je upleten i sin vlasnice
ilegalni vrtić
Isplivali šokantni detalji iz kuće strave: Djeca jezivo mučena, u sve je upleten i sin vlasnice
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Rusija omela GPS, zrakoplov Ursule von der Leyen
DRAMA NAD BALKANOM
Avion u kojem je bila von der Leyen na meti napadača, pilot je morao donijeti opasnu odluku
show
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca
veliko iznenađenje!
"Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!
Stefano Gabbana i Francesco Broccio na odmoru u Španjolskoj
uživali u prisnim trenucima
Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Razvija se na kostima
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
6 stvari koje trebate učiniti prije ručka ako pokušavate smršaviti
Prema nutricionistima
6 stvari koje trebate učiniti prije ručka ako pokušavate smršaviti
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Bravo!
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
I kako nam to može pomoći da ga bolje razumijemo
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
sport
Radomir Đalović više nije trener Rijeke, poznato tko će ga naslijediti
službeno
Radomir Đalović više nije trener Rijeke, poznato tko će ga naslijediti
Torcida skandirala ime Hrvoja Maleša i poslala jasnu poruku: "Sad ili nikad!"
Na derbiju
Torcida skandirala ime jednog čovjeka i poslala jasnu poruku: "Sad ili nikad!"
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
opa!
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača ove sezone otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
tv
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Leyla: Zašto pokušava saznati stvari iz njezina privatnog života?
LEYLA
Leyla: Zašto pokušava saznati stvari iz njezina privatnog života?
putovanja
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Korisne ideje
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Kava oko 10 eura
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
lifestyle
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Borna Kotromanić u bijelim štiklama s asimetričnom petom
ODLIČNE SU
Borna Kotromanić: Elegantno izdanje začinjeno fantastičnim štiklama koje su pravi mamac za poglede
Kraljica Rania slavi rođendan, izdvojili smo izdanja u kojima je oduzimala dah
SLAVI ROĐENDAN
Izdvojili smo 13 izdanja u kojima je kraljica Rania oduzimala dah. Možemo ih gledati opet i opet
sve
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene