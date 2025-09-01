Novi vojni sustav letio iznad Zagrepčana dan uoči službenog predstavljanja

U utorak, točno u podne, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid predstavit će besposadni zrakoplovni sustav Bayraktar TB2.

No, već danas iznad glava stanovnika glavnog grada kružio je jedan Bayraktar. Primjetili su to i neki Zagrepčani, a podaci s platforme FlightRadar24 potvrđuju da je besposadna letjelica više od dva sata u zraku. Baryaktar je krenuo s Plesa, uputio se prema Zagrebu, te potom kružio iznad više četvrti na zapadnom i jugozapadnom djelu grada.

Testiranje Bayraktara Foto: MORH

MORH je najavio ovo sutrašnje predstavljanje sustava, ali ne i da će ga se već danas testirati iznad Zagreba.

U vojarni “Pukovnik Marko Živković” u Velikoj Gorici započelo je 11. kolovoza testiranje besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2, novih sredstava Oružanih snaga RH i njihove kompletne opreme. Testiranje se provodilo na svih šest Bayraktara TB2, a prvi besposadni zrakoplovni sustav koji je u Hrvatsku stigao krajem srpnja već je predstavljen hrvatskoj javnosti na svečanom vojnom mimohodu održanom 31. srpnja.

Testiranje Bayraktara Foto: MORH

Ugovor o nabavi ovog sustava potpisao je 21. studenog 2024. ministar Anušić, istaknuvši tada kako će novi besposadni zrakoplovni sustav dodatno ojačati sposobnosti Hrvatske vojske.

Jedan od najboljih na svijetu

“Bayraktar se osim za borbeno djelovanje, koristi i za izviđanje kao i prikupljanje podataka. Vrijednost ugovora je 67 milijuna eura bez PDV-a, ali pritom želim naglasiti kako je riječ o oružju koje je prijeko potrebno ne samo vojsci u borbenim djelovanjima, nego je riječ o sustavu koji može nadzirati i naše granice, a može ga koristiti primjerice i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova kao i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine”, rekao je tada ministar.

Testiranje Bayraktara Foto: MORH

Pritom, istaknuo je kako će Bayraktari dodatno unaprijediti djelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske i kako je riječ o jednom od najboljih sustava besposadnih letjelica u svijetu.

“Bitno je naglasiti kako se ovaj sustav koristi u 37 zemalja svijeta te kako je riječ o jednom od najboljih sustava besposadnih letjelica. Kad govorimo o potpisanom ugovoru, govorimo o cijelom paketu koji se tiče kompletnog sustava besposadnih letjelica i obuke naših pripadnika Hrvatske vojske koji će s tom letjelicom i raditi”, poručio je ministar.

Testiranje Bayraktara Foto: MORH

MORH besposadni zrakoplovni sustav vidi primjenjen i na nadzoru granica, kao i požara, odnosno da bi se njime mogli koristiti i druga državan tijela. Predmetna konfiguracija bazirana je na šest letjelica opremljenih elektrooptičkim kamerama za izviđanje, uključujući inicijalni komplet naoružanja, u stacionarnoj i mobilnoj inačici.

Paket obuhvaća još i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet rezervnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alate za održavanje na korisničkoj razini, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.

Testiranje Bayraktara Foto: MORH

Bespilotne letjelice Bayraktar TB-2 pomogle su Ukrajincima u borbi protiv ruskih snaga, a sudjelovale su u najmanje četiri različita sukoba – Ukrajini, Siriji, Libiji i u sukobu Azerbajdžana s Armenijom. TB-2 može ostati u zraku 24 sata, njime upravlja daljinski pilot s udaljenosti od gotovo 460 kilometara, ako vremenski uvjeti dopuštaju. Kamere dugog dometa i sposobnost izbjegavanja radara čine ih spretnima u izbjegavanju protuzračne obrane.