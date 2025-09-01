Avion u kojem je bila von der Leyen na meti napadača, pilot je morao donijeti opasnu odluku

Zrakoplov koji je u nedjelju poslijepodne prevozio Ursulu von der Leyen za Plovdiv ostao je bez elektroničkih navigacijskih pomagala dok se približavao gradskoj zračnoj luci. Sumnja se na to da se radilo o ruskom napadu usmjerenom na predsjednicu Europske komisije.

Tri dužnosnika upoznata s incidentom koji je onesposobio GPS navigacijske usluge na bugarskoj zračnoj granici i prisilio avion predsjednice Europske komisije da sleti koristeći papirnate karte izjavila su da se radi o ruskoj operaciji, piše Financial Times.

"GPS na cijelom području zračne luke se ugasio", rekao je jedan od dužnosnika.

Nakon što je sat vremena kružio oko zračne luke, pilot zrakoplova donio je odluku o manualnom slijetanju koristeći analogne karte.

"To je bilo nepobitno ometanje."

Kremlj i Europska komisija zamoljeni su za komentar. Bugarska Uprava za kontrolu zračnog prometa potvrdila je incident u izjavi za Financial Times.

"Od veljače 2022. godine došlo je do znatnog porasta ometanja [GPS] signala, a u posljednje vrijeme i lažiranja signala", navodi se. "Ove smetnje ometaju točan prijem [GPS] signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za zrakoplove i zemaljske sustave."

Takozvano GPS ometanje i lažiranje, koje iskrivljuje ili sprječava pristup satelitskom navigacijskom sustavu, tradicionalno su koristile vojne i obavještajne službe za obranu osjetljivih lokacija, ali ga sve više koriste zemlje poput Rusije kao sredstvo za ometanje civilnog života.

Vlade Europske unije upozorile su na to da rastuće ometanje GPS-a, za koje se krivi Rusiju, može dovesti do velike zračne katastrofe, zasljepljujući komercijalne zrakoplove tijekom leta.

Incidenti ometanja GPS-a znatno su se povećali u Baltičkom moru i istočnoeuropskim državama blizu Rusije posljednjih godina, utječući na avione, brodove i civile koji koriste uslugu za svakodnevnu navigaciju.

Von der Leyen je letjela iz Varšave u bugarski grad kako bi se sastala s premijerom Rosenom Željazkovim i obišla tvornicu streljiva. Predsjednica komisije bila je na turneji po državama EU-a na prvoj crti bojišnice kako bi razgovarala o naporima za poboljšanje obrambene spremnosti bloka kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine.

"Ruski predsjednik Vladimir Putin nije se promijenio i neće se promijeniti", rekla je von der Leyen novinarima tijekom boravka u Bugarskoj u nedjelju. "On je predator. Može ga se držati pod kontrolom samo snažnim odvraćanjem."

Bugarska je bila jedan od najvažnijih europskih dobavljača vojne opreme Ukrajini, isprva naslijeđenog oružja iz sovjetskog doba u prvim mjesecima rata, a sada topništva i drugih proizvoda koje proizvodi velika obrambena industrija zemlje.

Von der Leyen je nakon posjeta napustila Plovdiv istim avionom bez incidenata.