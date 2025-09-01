Obavijesti Foto Video Pretražite
DRAMA NAD BALKANOM

Avion u kojem je bila von der Leyen na meti napadača, pilot je morao donijeti opasnu odluku

Piše V. S., 01. rujna 2025. @ 12:03 komentari
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Foto: Afp
Zbog operacije ometanja zrakoplov predsjednice Europske komisije kružio je sat vremena, a onda je pilot odlučio sletjeti koristeći papirnate karte.
  1. Jaqueline Gmack
    uznemirujuće fotografije

    Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
  2. Plakati s Lukašenkom u Beogradu i Novom Sadu
    PORUKA ZA DIKTATORA

    Nestvarno bizarni plakati osvanuli u Beogradu i Novom Sadu: "Sretan rođendan, predsjedniče!"
  3. Svadbena hala, ilustracija
    Pozvana policija

    Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
