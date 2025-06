Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa HAK vozače moli za strpljenje i upozorava ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

15. lipnja počela je ljetna zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene masa iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1). Do 15. rujna zabrana će biti subotom od četiri do 14 sati, a nedjeljom od 12 do 23 sata.

U pomorskom prometu nema poteškoća, a više detalja o aktualnom stanju u prometu možete pronaći na stranicama Hrvatskog autokluba.