FOTO Stablo palo na kamper i zarobilo goste: Spasili ih vatrogasci

Jako nevrijeme u srijedu je zahvatilo dijelove Hrvatske, uz grmljavinsko nevrijeme pala je i tuča, a vjetar je izazvao i veliku štetu na objektima. Vatrogasci su na Cresu morali intervenirati zbog pada stabla koje je zarobilo ljude.

Kako su objavili, prvo su oko ponoći intervenirali zbog aktivirane vatrodojave u jednom objektu - po dolasku na mjesto događaja pregledali su zgradu i utvrdili da srećom, nije bilo opasnosti od požara.

Intervencija na Cresu Foto: DVD Cres

Intervencija na Cresu Foto: DVD Cres

Samo desetak minuta kasnije uslijedila je nova dojava – bor je pao na kamper u kampu Kovačine te ljudi nisu mogli izaći van. Ekipa je odmah izišla na teren te su pripadnici DVD-a motornim pilama uklonili stablo i oslobodili prolaz, čime je omogućen siguran izlazak i ponovni pristup kamperu, objavili su vatrogasci.