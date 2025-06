U Hrvatskoj je počelo dugo toplo ljeto: Rashlađivat će nas vjetar i pokoji rijetki pljusak

Vrlo je stabilno vrijeme u južnoj i jugoistočnoj Europi, pod utjecajem ove velike anticiklone. Ona drži fronte dalje od nas, sjevernije i zapadnije, gdje je puno promjenjivije, uz češće pljuskove. A tako će ostati i sljedećih dana.



U Hrvatskoj će sutra prijepodne biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, ali bit će to samo visoki, tanki oblaci. Već će od jutra biti toplo i pomalo vjetrovito. Puhat će slab do umjeren vjetar, na moru jugo. Najniža noćna i ranojutarnja temperatura bit će iznad 15, samo u gorju malo niža, i posvuda će opet brzo rasti.

I drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčan, uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome, na sjeveru, u Zagorju, Međimurju i Podravini kasno popodne, nakon 17 sati, postoji mala mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperatura će rasti do 30, 31 stupanj, uz umjeren jugozapadni vjetar, tek će navečer slabjeti.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano. No i ovdje su kasno poslijepodne mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u Posavini te oko slavonskog gorja. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i bit će prilično vruće, s maksimalnom temperaturom do 30, 31, ponegdje i 32.



U Istri, Primorju i na Kvarneru pretežno vedro. Samo u unutrašnjosti Istre i zaleđu Rijeke uz malo oblaka, dnevnog razvoja. Puhat će slabo, povremeno i umjereno jugo, a temperatura će rasti do 27, 28.

U Gorskom kotaru i Lici također sunčano, ali ovdje uz umjerenu naoblaku. Razvedravat će se tek predvečer. (pauza) Bit će prilično vjetrovito, uz umjeren do jak jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 27.

U Dalmaciji većinom vedro, na jugu povremeno uz malo oblaka. Puhat će umjereno jugo, a temperatura će biti između 27 i 29. U Zagori i malo toplije, ovdje iznad 30.

UV indeks će i sutra u mnogim predjelima biti vrlo visok. Na nebu iznad Hrvatske uglavnom ćemo imati samo tanke i prozirne oblake, cirruse, koji NISU dobra zaštita od sunca, štoviše, oni povremeno mogu i pojačavati UV zračenje na Zemljinoj površini. (pauza) Zato treba biti oprezan i kloniti se sunca od 11 do 16 sati.

Vrijeme idućih dana

I sredinom tjedna na kopnu će biti sunčano, vruće te pomalo vjetrovito. U četvrtak postoji mala mogućnost za kraće lokalne pljuskove. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Najniža noćna temperatura ovih dana bit će oko 17, a najviša dnevna do 31, 32 Celzijeva stupnja.

I na Jadranu će biti sunčano i vruće. Umjereno jugo će tek u petak oslabjeti. Temperatura noću oko 20, a danju do 30.

Dakle, ovaj će tjedan većinom proći bez kiše. Tek su rijetko mogući kratkotrajni pljuskovi, u kopnenim predjelima. Ostaje vruće s temperaturom oko 30, no veći dio tjedna bit će pomalo vjetrovito, pa će vjetar ipak malo ublažavati tu vrućinu.