Pred nama je pravo ljetno vrijeme: Kakav nas tjedan očekuje zna meteorolog Dnevnika Nove TV

Stiže nam ljeto, već danas u mnogim krajevima je vrlo toplo, a od sutra će biti i toplije, čak i vruće. Nalazimo se u polju povišenog tlaka, pod utjecajem termobaričkog grebena koji frontalne sustave za sad drži dalje od naših krajeva. Vrućina koja će nam pristizati s juga sljedećih dana dosegnut će i Austriju i Češku, a nama donijeti prve kontinuirane tridesetice. Odnosno, vrlo toplo i vruće zadržat će se cijeli sljedeći tjedan i to u cijeloj zemlji. Pri tom očekujemo dosta sunčana vremena, a lokalnih nestabilnosti bit će rijetko, za sad čini se tek na sjeveru i sjeverozapadu početkom tjedna.



Nedjeljno jutro, sunčano i ugodno. U unutrašnjosti 15-ak stupnjeva, a na Jadranu većinom između 17 i 20. Malo svježije jedino u gorju gdje će se rano mjeriti između 9 i 12 stupnjeva. Vjetar u početku uglavnom slab, tek na moru ponegdje do umjeren jugoistočni.



Sunčano će se zadržati i poslijepodne. U kopnenom području tek dnevni umjeren razvoj oblaka, no suho. Zapuhat će vjetar s juga, a temperatura će porasti do 30, 31 stupanj.



Slično, samo mrvicu manje vruće sutra poslijepodne u istočnim predjelima. U Slavoniji, Baranji i Srijemu će puhati mjestimice umjeren jugoistočni i južni vjetar. Temperatura, od 28 do 30 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadran prevladavat će sunčano i vrlo toplo. U gorju povremeno umjeren jugozapadnjak, na moru većinom južni i jugoistočni vjetar. Temperatura, u gorskom području od 25 do 27, a na moru od 27 do 29 stupnjeva.



U Dalmaciji će biti vedro. Bez oblaka, uz slab do umjeren jugozapadni, a na otvorenom moru i južni vjetar. Temperatura, od 27 do 30 stupnjeva. More je još uvijek malo hladno, od 18 do 21, ali vrlo brzo će se i ono zagrijati, do kraja sljedećeg tjedna bit će puno ugodnije.



I u nadolazećem razdoblju prevladavat će sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. U ponedjeljak i utorak, u Međimurju i Zagorju uz umjeren razvoj oblaka može biti tek ponekog pljuska i grmljavine. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, a dnevna temperatura će svih dana biti oko ili malo viša od 30 stupnjeva.



I na moru će prevladavati sunčano, čak i pretežno vedro te vrlo toplo. Zbog temperature Jadrana koja još uvijek drži zrak uz more manje vrućim nego na kopnu, na obali i otocima će sljedećih dana biti dosta ugodno i ne prevruće. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura će biti oko 28, 29, u srijedu tek mjestimice i 30 stupnjeva.



Čini se da nas slično očekuje cijeli sljedeći tjedan. Prema današnjim izračunima, tek za vikend bi moglo doći do promjene, no to je još daleko i ne jako pouzdano. Do četvrtka, petka sigurno uživamo u prvim danima pravog ljeta.