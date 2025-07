Hrvatska sprema veliki vojni spektakl, naime, u Zagrebu će se 31. srpnja održati vojni mimohod, prvi nakon što je 2015. godine održana proslava 20. godišnjica akcije Oluja.

Pripreme za svečani vojni mimohod povodom 30. obljetnice u punom su jeku, a potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić otkrio je za Dnevnik Nove TV otkrio tko će pjevati himnu na mimohodu.

"Bit će i jedno iznenađenje", otkrili su potom za Dnevnik Nove TV izvođači himne.



S obzirom na to da je 31. srpnja oglasio se i MORH o letačkim aktivnostima lovačkih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ).



"U okviru priprema za svečani vojni mimohod Oluje, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila HRZ-a od 15. do 18 srpnja te od 29. do 31. srpnja provodit će od 9 sati redovite letačke aktivnosti na širem području grada Zagreba", objavio je MORH.

Tijekom letačkih aktivnosti, upozoravaju, može se očekivati kratkotrajna pojačana buka.



"Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj", napomenuli su iz MORH-a.