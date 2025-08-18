Drama u Dalmaciji: 23-godišnjak pokušao ubiti bivšu partnericu, gušio je u stanu

Muškarac od 23 godine pokušao je ubiti svoju bivšu partnericu u stanu na splitskom području.

Kako je izvijestila PU splitsko-dalmatinska, utvrđena je sumnja da je 23-godišnjak u nedjelju 17. kolovoza u stanu, svoju bivšu partnericu fizički napao tako što ju je rukama stiskao za vrat i pokušao ugušiti.

Žena je uspjela pobjeći iz stana i obavijestiti policiju. Pružena joj je liječnička pomoć i utvrđene su joj lakše tjelesne ozlijede.

Policija je ubrzo pronašla i uhitila 23-godišnjaka. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanje, on se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju iz čl.111A. st.2. u svezi čl. 34. KZ-a.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.