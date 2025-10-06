"Bili smo natopljeni snijegom i znojem, a onda nas je prošla jeza": Slovenski spasioci podijelili potresno iskustvo iz potrage za Hrvatima

Slovenska Gorska služba spašavanja objavila je detalje o zahtjevnoj potrazi za hrvatskim planinarima koje je u nedjelju zatrpala lavina. Napori za pronalaskom nestalih planinara završili su u ponedjeljak i to na najgori mogući način. Sva trojica pronađeni su mrtvi.

"U nedjeljno jutro, pogled kroz prozor obećavao je dan pogodan za izležavanje. Opuštajući zvuk kišnih kapi ubrzo je prekinuo oštar zvuk pagera. Skupinu slova na njemu, koja su tvorila frazu "Lavina odnijela tri planinara pod Toscem", gotovo sigurno nitko nije očekivao", napisali su.

Spasioci su izvukli zimsku opremu i žurno krenuli u akciju. Došli su do Konjščice te su se krenuli probijati kroz novonapadani i zbijeni snijeg.

Nakon dvosatne muke, konačno sustigli na mjesto nesreće, osigurali očevice i započeli aktivnosti koje su omogućile dvadesetak spasioca pristup jaruzi.

"Uvjeti su bili zaista izazovni. U početku praktički nije bilo ničega za vidjeti, padao je snijeg, bili smo natopljeni snijegom i znojem, a vjetar je puhao taman toliko da mnogima izazove vrtoglavicu, a mišići su nam se tresli kako bi nam 'život' održali na oko 37 stupnjeva. Sve to dodatno je 'oživjelo' spontano puzanje, koje je dodatno pojačalo popodnevno sunce. Čim smo locirali prvu žrtvu, prostrujala je nama jeza u obliku vriska LAVINA!!!", napisali su iz Gorske službe spašavanja.

Nisu imali prostora za povlačenje pa se svatko snašao kako je uspio i nadao da će brzo proći. Nakon što su srećom svi ostali neokrznuti, nastavili su kopati.

"To je ujedno bio znak i za nas da je situacija postala preopasna i da moramo prekinuti operaciju. Na kraju dana, i mi smo muževi, sinovi, kćeri, očevi i majke.

Brzo smo pripremili žrtvu za prijevoz helikopterom, a posljednji od nas prevezen je u dolinu u mrklom mraku", dodali su.

Spašavanje se nastavilo i drugi dan. Helikopterom su stigli do podnožja provalije. Prema informacijama od dana ranije zaključili su da se dvije preostale dvije osobe nalaze upravo na tom mjestu.

"Naše su se slutnje pokazale točnima. Ubrzo nakon dolaska, naš pas je pronašao prvog, a nedugo nakon toga, tijekom istraživanja, pronašli smo i drugog. Nažalost, nijednom od njih nije se moglo pomoći", kažu spašavatelji.

Ova akcija, iako su pripremljeni za dramatične situacije, i za njih je bila vrlo emotivna i teška.

"Još uvijek skupljamo misli o svemu tome, scene i osjećaji su još uvijek vrlo živi i nastavit ćemo o njima razmišljati još neko vrijeme. Izražavamo iskrenu sućut rodbini preminulih. Na kraju, ne možemo bez savjeta koji smo s vama (pre)mnogo puta podijelili: razmislite kada, zašto i kako idete u planine, ne zbog nas nego zbog onih koji vas čekaju kod kuće. Sretno!", zaključili su iz slovenske Gorske službe spašavanja.