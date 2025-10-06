Koliko dugo može preživjeti osoba zatrpana lavinom? Ove stvari su ključne

Trojicu hrvatskih planinara zatrpala je lavina u slovenskim Julijskim Alpama, a jedan je nakon potrage u nedjelju poslijepodne pronađen mrtav. Za drugom dvojicom i danas tragaju spasilačke ekipe.

Policija je navela kako su planinari bili upozoreni da su vremenski uvjeti loši, a od sedmorice koja su prenoćila u Vodnikovu domu trojica su se odlučila popeti na planinu Tosc. No, tamo ih je u nedjelju prijepodne zatrpala lavina.

Lavine nisu toliko rijetka pojava i često odnose živote alpinista i planinara.

Smrtnost svih koje je zahvatila lavina iznosi 23 posto, dok je smrtnost potpuno zatrpanih 52 posto, a djelomično zatrpanih 4 posto, piše Dario Švajda iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

O potpunom zatrpavanju lavinom govori se kad su glava i grudni koš pod snijegom.

Kod potpuno zatrpanih vjerojatnost preživljavanja u prvih 18 minuta iznosi 91posto. U tom periodu 9 posto zatrpanih umre od posljedica teškog ozljeđivanja tijela. U narednom periodu od 18. do 35. minute vjerojatnost preživljavanja naglo pada na 34 posto. U ovom periodu umiru svi koji nemaju zračni prostor ispred lica. Mehanizam smrti je gušenje. Tako umire 60 posto potpuno zatrpanih. Period nakon 35 minuta preživljavaju samo oni koji imaju zračni prostor oko usta i nosa.

Spašavanje

Kod spašavanja iz lavina postoje dva vremenska intervala:

1. Interval prvih 15 minuta.

U ovom vremenu su svi oni koji nisu stradali od mehaničkih ozljeda preživjeli lavinu. Zato svi oni koji nisu zatrpani moraju svim raspoloživim sredstvima tražiti zakopane i nastojati ih otkopati. U ovom intervalu je važna svaka minuta. Brzo iskapanje i reanimacija imaju prioritet kako bi spriječili prijeteće gušenje. Prosječna dubina zatrpavanja je oko jedan metar.

2. Interval nakon 15 minuta

U kojem gorska služba organizira spašavanje. Uz najbolju organizaciju ovakvo spašavanje može početi tek nakon 90 minuta. Nakon tog perioda mogu preživjeti samo oni koji imaju zračni prostor za disanje. Kod duljeg vremena iskapanja minute gube svoj značaj, a težište leži na opreznom iskopavanju, pažljivom transportu i adekvatnoj terapiji hipotermije.

Smanjenje dubine zatrpavanja

Ako je stradali samo djelomično zatrpan lavinom onda je njegovo pronalaženje u lavini vizualno i vrlo brzo, a iskopavanje efikasno. Svaka mjera koja smanjuje broj potpuno zatrpanih smanjuje mortalitet. Oprema koja služi tome je zračni balon za lavine (Airbag).

Zračni balon

U upotrebi je od 1991 g. Integriran je u ruksak, a napuhuje se iz ampule potezanjem ručice. Ampula sadrži mješavinu dušika i zraka. Volumen balona je 150 l. U vremenskom periodu od 1991-2003 g. zabilježeno je 62 slučaja onih koji su se našli u lavini sa airbagom. Od toga je 60 preživjelo.