Užas u Sloveniji! Lavina zatrpala Hrvate, traje velika potraga: "Uvjeti su vrlo teški. Moguće su nove lavine"

Jedan od vrhova Triglavske grupe
Vrh Tosc sa svojom nadmorskom visinom od 2275 m je moćna planina,
nalazi se u središtu Julijskih Alpa u Triglavskoj grupi vrhova.
Mnogi
planinari Tosc nazivaju "balkonom Triglava". Sjeverna strana padine
je strma, gotovo okomita, dok je jugozapadna strana blaža i travnata.
Pored ove
blage strane Tosc na južnoj strani ima izrazito strmi usjek između stijena,
pogodan za zimski uspon. Ima dva vrha: južni manji (2233 m) i sjeverni viši
(2275 m). Između ta dva vrha Tosca vodi široka staza, po još širem
grebenu. Tosc je prema sjeveroistoku povezan grebenom do Velikog i Malog
Draškog vrha.
Zahtjevan uspon
Za sada se ne zna kojim su planinarskim putem krenuli hrvatski planinari na Tosc. Radi se o turi koja, ovisno o prilaznoj točki, traje između četiri i šest sati. Označene su kao djelomično zahtjevne i zahtjevne.
Nestala trojica hrvatskih planinara
Pod vrhom Tosca u Julijskim Alpama u Sloveniji pokrenula se oko 10 sati lavina koja je, prema prvim informacijama, odnijela trojicu planinara. Nestala su trojica hrvatskih državljana koja su napustila grupu u Vodnikovom domu na Velem polju.
U tijeku je akcija spašavanja, a aktivirani su policajci i gorski spasioci. Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj.
Slovenski GSS za DNEVNIK.hr: "Lavina je još moguća"
Na upit DNEVNIK.hr-a iz slovenske Gorske službe odgovorili su da su uvjeti potrage vrlo zahtjevni.
"Aktivirani su gorski spasioci iz stanice GRS Bohinj i vodiči spasilačkih pasa GRZS-a. Intervencija se vodi iz prostorija stanice GRS Bohinj. Zbog zahtjevnih uvjeta aktivirane su i stanice GRS Jesenice i GRS Radovljica.
Uvjeti na terenu trenutno su vrlo zahtjevni: kiša, snijeg i povećana mogućnost lavina dodatno otežavaju rad spasilaca. Vremenski uvjeti ne dopuštaju spašavanje helikopterom", poručila je glasnogovornica Neža Bajželj.
Sloveniju zahvatila hladna fronta
Sloveniju je u ranim jutarnjim satima pogodila izražena hladna fronta, a snježna granica na nekim je dijelovima pala s najviših vrhova već na oko 800 metara nadmorske visine. Prema podacima ARSO-a, na Kredarici je dosad palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, na Voglu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara te na Krvavcu 11 centimetara.
Odvojili se od grupe
Prema dosad poznatim podacima, sedmero hrvatskih državljana boravilo je u Vodnikovom domu na Velem polju. Četvero ih je ondje ostalo, dok su trojica, unatoč lošim vremenskim uvjetima, nastavila dalje. Na putu ih je, navodno, zahvatila lavina koja se pokrenula.
Akcija spašavanja je u tijeku, a u njoj sudjeluju gorske službe spašavanja iz Radovljice, Bohinja i Jesenica te policija. Helikopter zasad ne može poletjeti zbog loših vremenskih uvjeta.
Policija će kasnije objaviti više informacija.