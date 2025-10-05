Užas u Sloveniji! Lavina zatrpala Hrvate, traje velika potraga: "Uvjeti su vrlo teški. Moguće su nove lavine"

Jedan od vrhova Triglavske grupe Vrh Tosc sa svojom nadmorskom visinom od 2275 m je moćna planina, nalazi se u središtu Julijskih Alpa u Triglavskoj grupi vrhova. Mnogi planinari Tosc nazivaju "balkonom Triglava". Sjeverna strana padine je strma, gotovo okomita, dok je jugozapadna strana blaža i travnata. Pored ove blage strane Tosc na južnoj strani ima izrazito strmi usjek između stijena, pogodan za zimski uspon. Ima dva vrha: južni manji (2233 m) i sjeverni viši (2275 m). Između ta dva vrha Tosca vodi široka staza, po još širem grebenu. Tosc je prema sjeveroistoku povezan grebenom do Velikog i Malog Draškog vrha.

Zahtjevan uspon Za sada se ne zna kojim su planinarskim putem krenuli hrvatski planinari na Tosc. Radi se o turi koja, ovisno o prilaznoj točki, traje između četiri i šest sati. Označene su kao djelomično zahtjevne i zahtjevne.

Nestala trojica hrvatskih planinara Pod vrhom Tosca u Julijskim Alpama u Sloveniji pokrenula se oko 10 sati lavina koja je, prema prvim informacijama, odnijela trojicu planinara. Nestala su trojica hrvatskih državljana koja su napustila grupu u Vodnikovom domu na Velem polju. U tijeku je akcija spašavanja, a aktivirani su policajci i gorski spasioci. Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj.

Slovenski GSS za DNEVNIK.hr: "Lavina je još moguća" Na upit DNEVNIK.hr-a iz slovenske Gorske službe odgovorili su da su uvjeti potrage vrlo zahtjevni. "Aktivirani su gorski spasioci iz stanice GRS Bohinj i vodiči spasilačkih pasa GRZS-a. Intervencija se vodi iz prostorija stanice GRS Bohinj. Zbog zahtjevnih uvjeta aktivirane su i stanice GRS Jesenice i GRS Radovljica. Uvjeti na terenu trenutno su vrlo zahtjevni: kiša, snijeg i povećana mogućnost lavina dodatno otežavaju rad spasilaca. Vremenski uvjeti ne dopuštaju spašavanje helikopterom", poručila je glasnogovornica Neža Bajželj.

Sloveniju zahvatila hladna fronta Sloveniju je u ranim jutarnjim satima pogodila izražena hladna fronta, a snježna granica na nekim je dijelovima pala s najviših vrhova već na oko 800 metara nadmorske visine. Prema podacima ARSO-a, na Kredarici je dosad palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, na Voglu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara te na Krvavcu 11 centimetara.