Užas u Sloveniji! Lavina zatrpala Hrvate, traje velika potraga: "Uvjeti su vrlo teški. Moguće su nove lavine"

Piše DNEVNIK.hr, 05. listopada 2025. @ 13:17 komentari
Lavina je zatrpala trojicu hrvatskih planinara u Sloveniji, a u tijeku je velika spasilačka akcija koju otežavaju vremenski uvjeti.
  1. Policijski očevid, ilustracija
    Očevid u tijeku

    Automobil se zabio u radni stroj, vozač na mjestu poginuo
  2. Snježna oluja, ilustracija
    Žestoki listopad

    Hrvatska na udaru žestoke promjene vremena! Pada snijeg, moguće su i poplave
  3. Ilustracija
    istraga slijedi

    Teška nesreća u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov, među njima i maloljetnik
Europa: Olujno nevrijeme prekinulo opskrbu električnom energijom i poremetilo promet
veliki problemi
Olujno nevrijeme hara po Europi: Potopljeno 80 kampera, tisuće ljudi bez struje, prekinut promet
Užas u Sloveniji! Lavina zatrpala Hrvate, traje velika potraga: "Uvjeti su vrlo teški. Moguće su nove lavine"
U Hrvatskoj se danas održavaju izbori: Otvorena su 474 biračka mjesta, a evo koga se bira
Nova smrt na cesti: Kod Ogulina poginuo vozač automobila
Nevjerojatno objašnjenje Hrvata kojemu je njemačka policija zaplijenila dron: Evo kako se branio
Drama u Slavoniji: U kući u plamenu ostalo zarobljeno četvero djece, reakcija susjeda je zadivljujuća
Automobil se zabio u radni stroj, vozač na mjestu poginuo
Hrvatska na udaru žestoke promjene vremena! Pada snijeg, moguće su i poplave
Teška nesreća u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov, među njima i maloljetnik
Užas u Sloveniji! Lavina zatrpala Hrvate, traje velika potraga: "Uvjeti su vrlo teški. Moguće su nove lavine"
Velika europska zemlja zbog Rusije dignula avione! "Sustavi obrane dovedeni su na najviši stupanj"
VIDEO Užas na Sjeveru - šestero izrešetano u centru grada, uhićen dječak (14): "Kakvo smo to društvo stvorili?"
Automobil se zabio u radni stroj, vozač na mjestu poginuo
Hrvatska na udaru žestoke promjene vremena! Pada snijeg, moguće su i poplave
Teška nesreća u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov, među njima i maloljetnik
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko
Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Ovo svaka žena treba znati: Koliko vremena muškarcu stvarno treba za “drugi krug”?
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Novi Zuckerbergov potez neće se svidjeti korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Martin Baturina konačno startao, navijači su bijesni: "Fabregas je ili arogantan ili glup"
Najbolji strijelac svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Kako će retrogradni merkur utjecati na Zaglavčane ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
Omiljeno seosko gospodarstvo u bajkovitoj Baranji: Mjesto na kojem ćete provesti nezaboravan vikend
Okrugle kućice kojima se turisti čude: Znate li zašto su kažuni ponos Istre?
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
Smeđa se najbolje slaže s ovih 10 boja, izgledat će fantastično
Hlače Ane Gruice Uglešić su veliki jesenki hit, a sjajan su izbor za posao i odlazak u kazalište
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Martin Baturina konačno startao, navijači su bijesni: "Fabregas je ili arogantan ili glup"
 
