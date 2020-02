Dosad je zabilježeno oko 75.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a u Kini je umrlo više od 2000 ljudi. Tisuće ljudi svake godine umre od gripe, pa se ne stvara panika. Sigurno tome pridonosi neznanje o virusu i mnoštvo lažnih vijesti, snimke mrtvih ljudi koje leže po cesti u Wuhanu, epicentru zaraze. Činjenica da se sve događa u komunističkoj zemlji samo pogoduje širenju teorija zavjere.

Chen Quichi je pravnik, novinar i građanin Wuhana. Otkako se novi koronavirus proširio po Kini izvještavao je putem svojeg YoutubeKanala o svakodnevnom životu u gradu i o uvjetima u bolnicama.

''Ljudi su u bolnici ležali po klupama, u hodnicima su bili kreveti, krevete su dodavali blizu kupaonica. 70% pacijenata je primalo kisik. Neki su primali inhalaciju s maskama. Pri ulasku i izlasku iz bolnice morali su nas dezinficirati. Nije bilo dovoljno testova za sve ljude. U bolnicma je bilo svega nekoliko stotina testova", objašnjava Quichi.

''Morali su stajati u dugačkim redovima kako bi se dijagnosticiralo što im je. Nakon što im se dijagnosticiralo, mogli su dobiti krevet u bolnici, ali opet nije bilo mjesta za sve. Zato su i gradili novu bolnicu. Neki pacijenti su bili čak vani, imali su obješenu intravenoznu terapiju za stablo. Oni bez auta su stajali vani na hladnoći'', govori na jednoj od svojih YouTube objava Chen.

Objavio snimke pa - nestao

Detaljno je opisivao ono što je vidio, a nedugo nakon objave snimki – nestaje. Ekipa Provjerenog otišla je na njegov profil i poslala poruku. Stigao je odgovor da je iza profila sada njegov prijatelj. Kazao je kako je Chen sumnjao da će se nešto s njim dogoditi, pa mu je dao jasnu uputu – da promijeni njegovu lozinku ako ga ne bude dulje od 12 sati. ''Znam da je opasno biti građanin novinar u Kini, osobito kada izvještavate o koronavirusu jer objava takvih informacija ima svjetski doseg'', kaže Chenov prijatelj.

Ekipa Provjerenog stupila je u kontakt s jednim strancem koji živi u Wuhanu. I on na Youtubeu, ali skrivena identiteta, prikazuje svakodnevni život u Wuhanu. No, zbog straha od uhvaćenja i deportacije, nije želio ragovarati.

Međunarodni freelance novinar William Yang s Tajvana ispričao je za Provjereno kako je nakon objave teksta u britanskom dnevnom listu The Independentu o uvjetima u bolnicama njegovom izvoru na vrata pokucala policija i zaprijetila mu zatvorom. Kaže i da je nestao još jedan građanin novinar.

"Razlog zašto su nestali jest to što su pokazivali i dijelili jako osjetljiv sadržaj iz Wuhana koji je pokazivao svijetu drugu stranu koju kineske vlasti nisu pokazale svijetu. Jedan za drugim su nestajali, što je u Kini zapravo standardna praksa", objašnjava je Yang.

Zbog kontrole tiska se nije shvatila ozbiljnost koronavirusa na vrijeme

William Yang prati novi koronavirus od samoga početka njegova širenja. Iako su kineske vlasti 31. prosinca objavile da su u Wuhanu zabilježili grupiranje oboljelih sa simptomima povišene temperature, kašlja i otežanog disanja, nešto slično upali pluća, prvi slučaj s ovim simptomima zabilježen je mjesec dana ranije. Osoba je bila na tržnici morske hrane.

"Zbog toga što je stranka kontrolirala tisak govoreći kako bolest nije prenosiva s čovjeka na čovjeka, tržnice morske hrane ostale otvorene su još idućih tjedan dana, dok još više ljudi nije počelo pokazivati simptome. I onda su počeli zatvarati tržnice i pokrenuli su istrage. Prije zatvaranja, moji izvori su mi rekli da najmanje 70 % ljudi u Wuhanu još uvijek nije nosilo maske u javnosti", ispričao je Yang.

Pravila danas stroža nego na početku epidemije

Kako se tada virus jako proširio po gradu, građanima je naređeno da obvezno nose masku. A danas su i još stroža pravila, kaže Anamarija Matušek, studentica na sveučilištu u Wuhanu iz Hrvatske. "Najnovije pravilo je da svaka tri dana smiju izaći van. I to im se bilježi. U dućanima imaju dovoljno zaliha, jedino se moraju organizirati da kupe dovoljno namirnica za sljedeća tri dana", kazala je Anamarija.

Prije nego što se virus proširio, Anamarija je otputovala u Kambodžu s prijateljicom, a zatim se vratila u Hrvatsku. Samoinicijativno je ostala u kućnoj karanteni dva tjedna radi zaštite drugih, iako se nije ni sumnjalo da ima koronavirus.

Da bi saznali što se točno zna o ovome novom koronavirusu, Provjereno je kontaktiralo Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO). Detaljno su opisali sve ono što je dosad poznato.

Kako se virus prenosi na ljude?

Sve je više dokaza o vezi između ovog koronavirusa i drugih sličnih poznatih koronavirusa koji kruže među šišmišima, ali još nije jasno kako se prenosi na ljude. Zasad je najvjerojatnija hipoteza da je ulogu igrala životinja posrednik. Simptomi su nalik gripi, kašalj i kihanje. Virus prenose ljudi koji imaju simptome, ali je zabilježeno nekoliko slučajeva prijenosa s ljudi koji nisu imali simptome.

Oni se sada detaljno analiziraju kako bi se razumjela ta pojava. Od infekcije do pojave kliničkih simptoma bolesti može proći od jednog do 12 i pol dana. WHO preporučuje da se kontakt s potvrđenim slučajevima prati 14 dana, ali novinar William Yang pokazuje istraživanje kineskih liječnika koji su zabilježili puno dulji period inkubacije, čak i tri tjedna. ''Postoji i treća mogućnost prijenosa virusa – ako dotaknete bilo što što bi moglo biti kontaminirano nečijim sekretom. Primjerice, na toaletnoj školjki'', kaže Yang.

Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, kaže da za to još nema dokaza. ''Ako bi se na više mjesta potvrdilo da netko može više od 14 dana oboljeti onda bi to postalo pravilo. Nema još niti dokaza da se širi fekalno, oralno ili krvlju'', govori Klaić.

U Wuhanu broj umrli zapravo puno veći?

Dosad je zabilježeno više od 75.000 slučajeva zaraze koronavirusom u Kini. Umrlo je više od 2000 ljudi. Izvan Kine potvrđeno je više 600 slučajeva u 25 zemalja i 3 smrti. Novinar Yang sumnja da su u Wuhanu brojke puno veće. "Neki od pacijenata su umrli doma, a da nije potvrđeno imaju li virus ili nemaju. Zato je broj umrlih u Wuhanu puno veći nego što sad znamo'', kaže Yang.

Tisuće ljudi svake godine umiru, nažalost, i od gripe. "Zaraznost je prilično slična. Procjenjuje se da, bez neke intervencije, u uobičajenom socijalnom kontaktu zarazi dvije osobe kod novog koronavirusa, a kod gripe je to od jedne i pol do dvije osobe. Ali kod gripe je nemoguće zaustaviti širenje, a ovo je tek krenulo i teoretski postoji mogućnost to zaustaviti,", rekao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti.

Lažne vijesti i diskriminacija

Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je upozorila da se lažne vijesti o koronavirusu šire brže nego sam virus. Montirani video gdje ljudi masovno padaju po cesti samo je jedan od primjera. Aktivistica za zaštitu ljudskih prava Jennifer Zeng intenzivno na društvenim mrežama objavljuje videa kršenja prava Kineza za vrijeme epidemije.

''Postoje videi na kojima policajci tuku one koji ne nose maske ili ih uhićuju. Postoji jedan slučaj koji slama srce – 17-ogodišnjak s poteškoćama u razvoju nije se mogao brinuti za sebe jer su mu oca prisilno odveli u karantenu. Nitko se nije brinuo o njemu. U 6 dana je imao samo dva obroka i umro je'', podsjeća Zeng.

Širom svijeta raste i diskriminacija prema osobama azijskog porijekla. Prije otprilike tjedan dana na letu iz Amsterdana u Seul, oko 50 južnokorejanaca je doživjelo veliku neugodnost. U avionu punom putnika iz raznih zemalja, napisali su samo na korejskom da jedan toalet putnici ne mogu koristiti. Zbog ovakvih slučajeva na društvenim mrežama je pokrenut antidiskriminacijski pokret.

Paniku i strah stvara neznanje

Ovaj koronavirus nam je još nepoznat, o njemu se ne zna sve, nema cjepiva. Neznanje stvara strah i paniku. Ublažava ga podatak Svjetske zdravstvene organizacije da 82 posto slučajeva ima blagu bolest, u oko 15 posto napreduje do teške bolesti, a samo tri posto je kritično. Smrtnost je, čini se, povezana s dobi. Kineske vlasti su izvijestile da je oko 2 posto oboljelih umrlo.

U ovoj epidemiji svaka bi država, osobito ona gdje je sve krenulo, trebala uložiti napore na prevenciju, na dobar liječnički tretman oboljelih, na pravovremenu objavu novih informacija, i zbog objave onih koji ne odgovaraju vlasti, a ne zatvarati svoje građane, novinare.

