Koronavirus svijetom se širi gotovo dva mjeseca, a s njim se šire i brojne lažne informacije. Hrvatski stručnjaci o koronavirusu su organizirali simpozij, a mi smo s njima provjerili što je istina, a što mit o virusu kojim je zaraženo više od 60.000 ljudi.

Koronavirus COVID-19 je u prosincu 2019. godine krenuo s wuhanske "mokre" tržnice. Konzumacija zaražene životinje bila je izvor zaraze, no još uvijek nije jasno koje: šišmiša, majmuna ili ljuskavca. S čovjeka na čovjeka sigurno se širi kapljičnim putem, no ni drugi načini nisu isključeni.

"Još se ne zna može li se širiti probavnim putem, zrakom poput ospica, može li spolnim putem, krvlju ili preko neživih tvari", rekao je Bernard Kaić, epidemiolog HZJZ-a.

S druge strane, netočna je informacija da sa je virus umjetno napravljen u laboratoriju. Stručnjaci nisu skloni teorijama da su virus napravili sami Kinezi, Amerikanci ili neka treća ljudska ruka.

"Modernim tehnikama bi se moglo dokazati da postoje tragovi umjetnih podloga. To su omiljene teme za filmove, a moderna znanost bi to sigurno mogla dokazati", rekla je Alemka Markotić iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Stopa smrtnosti koronavirusa je manja od SARS-a i iznosi dva posto, ali se lakše širi. Jedan oboljeli zarazit će najmanje dvije osobe. Ipak, virus je još uvijek nepoznanica, pa se i statistika svaki dan mijenja.

"Kod starijih oboljelih osoba imate veću stopu smrtnosti i kod nekih osoba se dosta lako širi od osobe do osobe", rekao je Ivan Christian Kurolt iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Internetom se šire i razne informacije o inkubaciji, poput one da može potrajati i do 24 dana. Međutim, službeni stav Svjetske zdravstvene organizacije je jasan: "Inkubacija može biti od jedan do 12,5 dana s prosjekom od pet do šest dana. Zato i govorimo o 14 dana izolacije za karantenu", rekla je Antoinette Kaić Rak iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj.

Netočna je i informacija da će se cjepivo protiv virusa uskoro će pronaći. Standardni proces proizvodnje cjepiva traje barem pet godina. Postoji i ubrzan proces, no ni on ne može donijeti čudo u nekoliko mjeseci.

"Nisam optimističan jer imamo MERS koji postoji već osam godina i ljudi umiru svake godine", rekao je Bernard Kaić.

U Hrvatskoj, nakon 15 izoliranih pacijenata, za sada nema oboljelih.

