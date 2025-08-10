Sinjska alka održat će se uz skraćeni protokol nakon odgode

Nakon sedmodnevne odgode zbog nevremena, ovogodišnja 310. Sinjska alka održat će se danas s početkom u 16,30 sati, u nešto izmijenjenom i skraćenom ceremonijalu, bez uobičajenog defiliranja gradom i prijema najvažnijih uzvanika.

Na natjecanju će nastupiti 17 alkara kopljanika, a slavodobitnik će biti poznat nakon tri trke. Svečanost će započeti tradicionalnim dolaskom alkarske povorke na stazu, nakon čega će vojvoda Mario Šušnjara službeno otvoriti 310. Alku. Odgoda natjecanja donesena je prošle nedjelje zbog izrazito oštećene i natopljene staze, koja je predstavljala sigurnosni rizik za konje, alkare i publiku.

Budući da je većina protokola obavljena 3. kolovoza, uključujući svečani prijem u Alkarskim dvorima, mimohod gradom, prijavu alaj-čauša i harambaše te pozdrav Čudotvornoj Gospi Sinjskoj, ove će se nedjelje alkari i alkarski momci okupiti izravno u Alkarskim dvorima te potom krenuti prema trkalištu. Vojvoda će ponoviti vojnu smotru i zapovijediti početak povorke, koja će se, u skladu s tradicijom, zaustaviti pred Gospinom bazilikom.

Prvu trku otvorit će prošlogodišnji slavodobitnik Jure Domazet Lošo.

Za razliku od prošle, ove se nedjelje u Sinju ne očekuje dolazak predsjednika države i Vlade. Pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, neće nazočiti svečanosti, već će ga predstavljati njegov izaslanik, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general pukovnik Tihomir Kundid. On će slavodobitniku i njegovu momku uručiti darove, ali neće držati govor.

Od najviših državnih dužnosnika, u svečanoj će loži biti nazočan predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te izaslanik predsjednika Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Završna svečanost 310. Sinjske alke održava se u duhu višestoljetne viteške tradicije, koja seže u 1715. godinu. Zbog vremenskih neprilika, 2025. ostat će upamćena kao jedna od rijetkih godina u kojima je natjecanje bilo odgođeno neposredno uoči početka.