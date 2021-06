Zbog smrti petogodišnjeg djeteta, čiji se život ugasio u zaključanom automobilu, Knin je za sutra proglasio Dan žalosti. Protiv oca je podignuta kaznena prijava, a iz DORH-a otkrivaju detalje ove strašne tragedije koja je grad zavila u crno.

Šok u Kninu zbog smrti petogodišnjaka ne jenjava. Umjesto da ga odveze u vrtić, 34-godišnji otac dijete je ostavio satima u zaključanom automobilu. Da djeteta u vrtiću nema, shvatila je majka u popodnevnim satima. Građani su užasnuti i pitaju se kako se mogla dogoditi takva tragedija.

"Čujte, to je trenutak nepažnje, nitko to ne bi namjerno napravio, čujem da je čovjek imao poziv iz kasarne i da je otišao na posao, čista tragedija“, ispričao nam je Stipe iz Šibenika.

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje. Protiv oca je podignuta kaznena prijava zbog grubog zanemarivanja roditeljske dužnosti. Iz DORH-a otkrivaju detalje: Dijete je u besvjesnom stanju pronašao otac, te ga iznio iz automobila. Ni uz reanimaciju, nije mu bilo spasa, jer za smrt djeteta u vrućem automobilu, kaže kardiologinja Tatijana Šipalo Lilić, potrebno je svega pola sata.

"Vlažnost vam je tu bitna, i bitan je taj protok kisika. Brzina kojom će se to razvit ovisi o masi tijela i njegovoj površini, što je dijete manje, manja je površina tijela i manja je masa, znaci vi na površinu jedinice tijela imate veći gubitak tekućine. Zato dehidracija odraslog čovjeka može trajati par sati, a novorođenčeta doslovno trideset minuta“, kazala je novinarki Nove TV Sanji Jurišić.

Zbog tragedije koja je grad zavila u crno, sutra je u Kninu Dan žalosti. Gradonačelnik Marijo Ćaćić najavio je kako cijela vrtićka skupina neće sutra raditi te kako će se pružiti pomoć zaposlenicima i djeci koja su sa dječakom išla u vrtić.

Državno odvjetništvo nakon ispitivanja osumnjičenog oca nije predložilo određivanje istražnog zatvora, budući da je ocijenjeno kako za to nema zakonskih uvjeta. Još se čekaju rezultati pregleda i obdukcije djeteta.

Od 90-ih zabilježeno 600 slučajeva sindroma zaboravljenog djeteta

Povodom ove tragedije novinarka Nove TV Valentina Baus za Dnevnik je pričala sa psihijatrom Vladimirom Grošićem kojega je pitala što je to sindrom zaboravljenog djeteta, koji se isključivo veže uz zaboravljanje djeteta u automobilu, kako do njega dolazi i je li on uzrok smrti malenog dječaka.

"Taj sindrom se u struci smatra tragičnim događajem kada roditelji zaborave dijete na neko vrijeme u automobilu, s teškim posljedicama po zdravlje djeteta, a u najgorem slučaji i sa smrću. To se može svakome dogoditi. Nitko to ne smije osuđivati i reći meni se to nikada neće dogoditi, nego napravit ću sve da mi se to nikada ne dogodi“, istaknuo je.

Psihijatar tvrdi da to nije stvar zanemarivanja djeteta ili pomanjkanja roditeljske ljubavi, već da se radi o poremećaju memorije.

"Uzročnici su vanjski utjecaji poput stresa, manjka sna, promjene rutine, ali i alkohola, droga, lijekova. Sve to može utjecati na krajnji ishod. U literaturi se vidi kako je od devedesetih prema danas bilo čak šesto takvih slučajeva koji su završili smrtnim ishodom“, istaknuo je Grošić.

Kazao je kako je i on zaboravio dijete jednom te je ispričao kako se to dogodilo. "To se svima događa, u jednoj svakodnevnici, automatizmom povratka s posla kući dijete mi je ostalo u vrtiću, srećom bio je sretan ishod“, kazao je.

Objasnio je i kako nastaviti život nakon ovakvog tragičnog slučaja.

„To je jako teško. Mi smo skloni osuđivati, govoriti ružne riječi. Dovoljna je već osuda samoga sebe, roditelja koji je to doživio. Treba potražiti stručnu pomoć i zajednica treba pripomoći da se život nastavi dalje i da sve ima smisla, pogotovo ako je riječ o drugom djetetu u obitelji ili braku“, zaključio je psihijatar Grošić.

