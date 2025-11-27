Suze radosnice nakon velike akcije za obitelj s Korčule: "Ovo me je spasilo. To mogu učiniti ljudi koji imaju srce..."

Mjesec dana nakon dirljive priče o borbenosti obitelji s Korčule i velikom srcu humanitaraca Team Nenormalni, ekipa Provjerenog ponovno je posjetila Gogu, Magdu i djeda Branka, ovaj put s poklonima. Suza nije nedostajalo.

Goga je poželjela samo jedno - dječji parfem. Ali uz parfem, stiglo je još mnogo toga. Ljudi iz cijele Hrvatske za njih su prikupili poklone. No, pravo iznenađenje, zbog kojeg je ekipa Provjerenog i prešla 600 kilometara, čekalo ih je u dvorištu.

Provjereno: Gordana Knego - 3 Foto: Provjereno

Obitelj je imala težak put - 2018. godine u 40. godini života, od moždanog udara, preminuo je Magdin suprug, Gogin tata. I tek što su s tugom i boli naučile živjeti, Magda je doživjela infarkt. U rodnu kuću na Korčuli, preselile su se kada više same u Dubrovniku nisu mogle. Sreća u nesreći je dida Branko, koji se, kako je Magda ispričala, lavovski brine za njih. "Da nije bilo dide, ne bi danas bilo ni mene."

Provjereno: Gordana Knego - 2 Foto: Provjereno

Dida svaki dan vozi Gogu, koja unatoč cerebralnoj paralizi 4. stupnja, odlično napreduje u školi. No, prošle godine uslijedio je novi šok za Magdu. Amputirana joj je potkoljenica, a samo nekoliko dana nakon prve reportaže, ponovno je doživjela infarkt.

Provjereno: Magda Knego - 2 Foto: Provjereno

Nije ni slutila što se pripremalo u Zagrebu. Instagram humanitarci, Team Nenormalni u jednom danu skupili su novac i obitelji kupili automobil s rampom za invalidska kolica. I napunili ga poklonima.

"Što reći? Bogu hvala i hvala svima", rekla je Magda kroz suze.

Provjereno: Magda Knego - 1 Foto: Provjereno

"Svaki komentar je suvišan. Znači da u ovoj državi još ima dobrih ljudi. Nastojat ću ovo opravdat dokle god bude duha u meni, njoj neće falit ništa. Pa možemo ukrcati sve, i rođake i sve", rekao je dida Branko.

Provjereno: Branko Ostojić - 1 Foto: Provjereno

Teško im je bilo shvatiti što se upravo događa u njihovom dvorištu, ali kažu, ovo će im olakšati svakodnevnicu.

"Ovo je mene spasilo, to vam hoću reći. To mogu učiniti ljudi koji imaju srce, koji imaju osjećaje. To ne može učinit svatko. Svim ljudima koji su pomogli, unuci, meni, kćeri i drugoj kćeri i unucima, jedno veliko hvala. Ne znam, ne znam, nemam više riječi. Meni je ta podrška, to mi daje podstreka da se ja još i više zalažem, da njima bude lakše. Kad vidim da su ljudi uz nju i da njoj hoće pomoći, onda me to još i više motivira", rekao je Branko.

Provjereno: Branko Ostojić - 3 Foto: Provjereno

Inspirativnu priču obitelji i kako je izgledala prva vožnja u novom automobilu pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Nikoline Cetinić.