Sonja, Ekaterina i Carolyn: Žene koje ne slijede pravila, nego stvaraju promjene koje djeca zaslužuju

Njihovi su projekti različiti, od regenerativnog obrazovanja i podrške majkama do inovativnog dodatka prehrani za djecu, ali povezuje ih isto. One ne čekaju da društvo promijeni pravila, one ih same mijenjaju. To je razlog zbog kojeg su njihove ideje prepoznate u programu Pokreni nešto svoje, koji je postao mjesto gdje hrabre vizije dobivaju poticaj, strukturu i podršku da prerastu u pokret koji mijenja zajednice.

Sonja i Martina su supermame koje pružaju podršku ženama i čine roditeljstvom sigurnijim

Portal Supermame.hr postao je utočište za tisuće žena koje traže razumijevanje, iskrenost i podršku, bez uljepšavanja i bez osude. Sonja Švajhler i Martina Friganović stvorile su zajednicu koja ispunjava prazninu koju je moderno društvo ostavilo majkama. Njihov rad temelji se na pružanju podrške uz iskustva stvarnih žena, stručnjakinja i stručnjaka.

Među svim projektima koje su tijekom godina pokrenule, Sonja posebno ističe izložbu "Nevidljiva", nastalu u suradnji s fotografkinjom Anom Surač.

"Tom izložbom prenijele smo priče majki koje društvo često ne čuje, svaka fotografija priča priču otkrivajući izazove koje majke svakodnevno nose. Kroz ovaj projekt željele smo potaknuti razgovor o važnosti podrške majkama i prepoznavanju njihovih uloga u društvu. Svaka majka zaslužuje biti viđena, čuti se i osjećati podržanom. Reakcije žena na našu izložbu svakako su nam poticaj da nastavimo raditi u tom tonu, da smo na dobrom putu i da smo postale glas onih koje društvo ne čuje."

Martina Friganović i Sonja Švajhler Foto: PR

Za Sonju i Martinu snaga Supermama nije u broju čitateljica, nego u tome da svaka od njih osjeti da nije sama. Upravo ta misija zajedništva vodi ih od prvog dana.

"U današnjem društvu, koje nas nasilno želi naučiti kako je žena ženi vuk, u kojem se žene potiče da budu mizogine, mi vjerujemo, vidimo i učimo žene da to ne mora biti i nije jedini put. Nekada smo imale svoje selo za podršku u majčinstvu, danas smo ostale same s ogromnim teretima na svojim leđima, i baš zato mi želimo biti to digitalno selo, podržavajuće, za svaku ženu. Znamo da u tome uspijevamo i znamo da ćemo na taj način i dalje nastaviti djelovati. To je naša inspiracija, svaka žena koja doživi osjećaj pripadnosti i podrške kroz nas."

Ekaterina uz HipoHop Immuno želi djetinjstvo učiniti zdravijim

HipoHop Immuno nastao je iz vrlo jednostavne, ali važne ideje – djeci ponuditi zdravo, prirodno i ukusno rješenje koje će doista željeti jesti. Riječ je o prirodnom dodatku prehrani u obliku voćnog snacka, napravljenom od 95 % voća, bez dodanog šećera, želatine i konzervansa, a obogaćenom klinički ispitanim probiotikom, vitaminima i mineralima. Djeca ga vole, roditelji mu vjeruju, a jedna poruka posebno je ostala Ekaterini u sjećanju.

"Jedna mama nam se javila nakon nekoliko tjedana korištenja HipoHopa. Njezin sin često u vrtiću pokupi virozu, a kod kuće se onda vode već poznate bitke. Sirup uzima teško, tablete još teže, a voće ne jede baš redovito. U poruci mi je opisala da im je HipoHop prvi put donio osjećaj da za imunitet rade nešto korisno bez svakodnevnog nagovaranja jer ga njezin sin sada sam traži. To je situacija u kojoj se mnogi roditelji lako prepoznaju. Manje nagovaranja, manje pregovora uz jedan ukusan proizvod koji im sve te situacije učini jednostavnijima. Takve povratne informacije nam puno znače jer pokazuju kako se proizvod uklapa u stvarne obiteljske navike, baš onako kako smo od početka vjerovali da može."

Ekaterina Šprajc i Marijan Sudić Foto: PR

Za Ekaterinu Šprajc i kolegu Marijana Sudića, s kojim vodi kompaniju, HipoHop nije samo proizvod, već alat kojim žele mijenjati svakodnevicu roditelja i djece, stoga ističe: ''Kad razmišljam o daljnjim planovima za HipoHop Immuno, zapravo razmišljam o dvjema stvarima paralelno: kako da dođemo do više obitelji i kako da svakoj od njih donesemo stvarnu vrijednost, a ne samo još jedan proizvod. Bitno nam je da ga djeca vole konzumirati jer, ako dođe do odbijanja, onda nažalost ni najbolji dodaci prehrani nemaju smisla."

Carolyn svojom Školom u prirodi Hvar povezuje obitelj

Škola u prirodi Hvar jedinstvena je regenerativna platforma koja mijenja način na koji obitelji doživljavaju putovanje, obrazovanje i svakodnevni život. U svijetu u kojem je stalna žurba normalizirana, a pritisci postaju dio svakodnevice ovaj projekt nudi nešto radikalno drugačije, nudi prostor za disanje, sigurnost i ponovno povezivanje.



"Najljepši dio mog posla trenutačno je gledati kako obitelji ponovno otkrivaju osjećaj slobode. Danas je normalno da se vodi bitka za našu pažnju, za naš novac, za naše glasove, za naše vrijeme. Neke su nam se obitelji pridružile iz pravog ratnog područja, Izraela, no gotovo sve dolaze iz okruženja u kojima su golemi pritisci na dobrobit obitelji postali normalan dio svakodnevice. Naš koncept sporog putovanja djeci i roditeljima daje prostor da se ponovno osjećaju sigurno i da spuste zidove. To se osjeti i nevjerojatno je moćno to gledati."

Carolyn Zelikow Foto: PR

Carolyn ističe je gradnja takvog programa ponekad ogroman pothvat, ali i misija od koje ne može odustati.

"Našem otoku treba ozbiljan iskorak prema održivosti. Ja ovdje živim. Roditelji trebaju mjesto na kojem mogu sa svojom djecom živjeti vrijednosti koje smatraju važnima. I sama imam sina. Kako kaže izreka: 'Ako ne ja, tko? Ako ne sada, kada?'"

Pokreni nešto svoje – program koji osnažuje poduzetnike i jača zajednicu

Sve tri dobitnice slažu se da program Pokreni nešto svoje nije samo financijska potpora, nego stvarno sidro podrške, zajednice i znanja. Riječ je o akceleracijskom programu podrške mikropoduzetnicima koji podupire inovativne i društveno odgovorne projekte diljem Hrvatske, a financijski ga podržava Philip Morris Zagreb, dok ga provodi ACT Grupa iz Čakovca.

Za Carolyn je sudjelovanje u programu bilo posebno značajno jer ju je povezalo s drugim poduzetnicima: "Program Pokreni nešto svoje povezao me s drugim poduzetnicima u Hrvatskoj, mnogima od njih s godinama teško stečenog iskustva. Budući da sam i doseljenica i otočanka, ta mi je mreža posebno vrijedna. Onima koji još oklijevaju rekla bih da je već sama prijava vrlo korisna vježba razmišljanja. Neka vam prijatelj postavi pitanja kao u intervjuu i vidjet ćete kako vas to potakne da svoj program sagledate iz potpuno nove perspektive. Nije riječ o birokratskom procesu – već i samim prolaskom kroz prijavu dobit ćete nešto vrijedno."

Sonja ističe kako ona i Martina obično nisu pobornice glorificiranja poduzetništva jer ima svoje prednosti i mane te to nastoje pojasniti kad god stignu kako bi žene bile što realnije, no ipak priznaje: "Ako imate ideju u koju vjerujete, koja je na korist društvu i vama i vašoj obitelji, onaj ekstra rad i trud koji ćete uložiti u stvaranje i ostvarivanje vlastitog sna – isplati se. Pripremite se, raspitajte se, ulažite u svoje znanje i kucajte na vrata za pomoć – upravo kao što smo i mi kroz projekt Pokreni nešto svoje."

Kada govori o podršci koju im je donio program Pokreni nešto svoje, Sonja ističe koliko im je važno imati sustav koji razumije izazove društveno odgovornih projekata.

"S programom Pokreni nešto svoje dobivamo alate s kojima učimo kako još bolje, jednostavnije i racionalnije ostvarivati svoje ciljeve, a svakako da pored edukativnog aspekta financijski aspekt također puno znači za svakoga tko se bori na našem tržištu za opstanak, osobito kada je u pitanju društveno odgovoran posao od kojeg kolektivno društvo nema tolike materijalne koristi."

HipoHop Immuno Foto: PR

I Ekaterina ističe koliko joj je mentorska zajednica pomogla da sigurnije i jasnije razvija svoj brend: "Osim financijske potpore, koja nam puno znači, izrazito nam je važno povezivanje s mentorima i zajednicom drugih poduzetnika. Koliko god dugo radiš, ne možeš znati sve. Netko je jači u financijama, netko u marketingu, netko u prodaji. Nama je stvarno pomoglo što smo imali s kim proći stvari koje ne znamo do kraja ili ih jednostavno prvi put radimo i što su to bili ljudi koji iskreno žele da uspiješ", istaknula je i dodala: "Onima koji se oklijevaju prijaviti rekla bih da, ako imate ideju za koju osjećate da je dobra i da nekome stvarno može pomoći, probajte. Jer ono što je najgore je čekanje i odgađanje. Ne morate imati sve savršeno posloženo, upravo zato postoje ovakvi programi. U najboljem slučaju dobit ćete podršku, mentore i vidljivost. Dobit ćete jako koristan feedback i jasniju sliku što dalje."

Podrška iz programa Pokreni nešto svoje bila im je toliko snažan vjetar u leđa da su Ekaterina i Marijan puni ideja za ono što slijedi. Žele ojačati prisutnost u ljekarnama i dodatno se povezati s pedijatrima i ljekarnicima, pokrenuti vlastiti webshop i edukativnu online platformu te razviti nove proizvode temeljene na istoj clean label filozofiji. Sve to vodi prema dugoročnom cilju, izgraditi brend kojem roditelji vjeruju, a djeca ga s veseljem prihvaćaju.

Upravo u tome leži stvarna snaga programa Pokreni nešto svoje. On ne financira samo projekte, nego gradi ekosustav ljudi koji vjeruju da pozitivna promjena nije slučajnost, nego odluka i hrabrost. A žene poput Sonje, Ekaterine i Carolyn dokaz su da se takve odluke, uz pravu podršku, pretvaraju u projekte koji mijenjaju djetinjstva, zajednice i našu budućnost.

"Impact poduzetnici pokreću održive promjene u društvu jer svojim rješenjima odgovaraju na važne društvene izazove i pritom stvaraju gospodarsku vrijednost. Ovim programom želimo im pružiti podršku kako bi lakše ostvarili svoje ideje i ostvarili pozitivan učinak u zajednici", ističe Dijana Najjar Raškaj iz tvrtke Philip Morris Zagreb. Da program doista ima snažan učinak, potvrđuju i brojke – u 2024. godini svaki uloženi euro stvorio je 4,48 eura društvenog dobra, što dodatno naglašava njegovu važnost i dugoročnu vrijednost.