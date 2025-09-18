Sindikati se pripremaju za pregovore s Vladom, traže povećanja plaća: "Država s time mora prestati"

Liječnici, policija, medicinske sestre, nastavnici - svi još čekaju poziv za stol. Pregovori o plaćama i dodatku za topli obrok trebali bi početi svaki tren. Žele 10 posto i pravo na topli obrok od 100 eura. Sve kako bi se lakše izborili s inflacijom.

"Oni neće odustati od svojih zahtjeva, to je sad samo pitanje razumijevanja Vlade da te plaće u državnom i javnom sektoru moraju rasti, ne samo za ovaj postotak inflacije, nego daleko više", poručuje Mladen Novosel iz SSSH.

Takav rast plaća utječe i na privatni sektor, a ovako je jučer u Dnevniku Nove TV govorio poduzetnik Ivan Miloloža.

"Inflaciju je izazvao potpuno nerealan rast plaća u javnom sektoru. Ja želim da svaki Hrvat ima dobru plaću i da od nje možemo dobro živjeti, ali tko će mi objasniti što se to u Hrvatskoj dogodilo da se plaće sa 1000 eura dignu na 1700 eura. Cijena sata keramičara je skuplja od cijene sveučilišnog profesora svjetskog glasa! To je nerealno!", kazao je Miloloža.

Privatni sektor to ne može pratiti, slažu se u HUP-u. No razloge zašto ih ne mogu pratiti, sindikati vide u nečem drugom.

