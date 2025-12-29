Više od 10 godina nitko ne zna što se dogodilo s avionom u kojem je bilo 239 ljudi. Sada bi cijeli svijet napokon mogao dobiti odgovore

Potraga za letom Malaysia Airlinesa MH370 trebala bi se nastaviti 30. prosinca, više od deset godina nakon što je zrakoplov nestao s 239 ljudi u jednom od najvećih misterija u povijesti zrakoplovstva.

Potragu je ranije ove godine započela tvrtka Ocean Infinity, specijalizirana za pomorsku robotiku sa sjedištima u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, no ona je u travnju prekinuta zbog loših vremenskih uvjeta.

Malezijsko ministarstvo prometa ovog je mjeseca objavilo da će se pretraga morskog dna provoditi povremeno tijekom 55 dana, počet će od 30. prosinca.

Ocean Infinity s Malezijom je sklopio ugovor po načelu "nema nalaza – nema naknade", prema kojem će tvrtka pretraživati novo područje oceana veličine 15.000 četvornih kilometara, a iznos od 70 milijuna dolara bit će isplaćen samo ako se pronađu ostaci zrakoplova. Iz tvrtke nisu željeli komentirati najnoviju potragu.

Na letu je bilo 227 putnika i 12 članova posade

Let MH370 skrenuo je s planirane rute i nestao s radara kontrole zračnog prometa tijekom leta iz Kuala Lumpura za Peking 8. ožujka 2014. godine. U zrakoplovu se nalazilo 12 članova posade iz Malezije i 227 putnika, od kojih je većina bila kineskog državljanstva. Među putnicima je bilo i 38 Malezijaca, sedam australskih državljana, kao i državljani Indonezije, Indije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Ukrajine, Kanade, Novog Zelanda, Nizozemske, Rusije i Tajvana.

Nestanak zrakoplova doveo je do jedne od najvećih podvodnih potraga u svijetu. Multinacionalnu operaciju, u kojoj su sudjelovale Malezija i Kina, predvodila je Australija, a obuhvatila je više od 46.330 četvornih milja morskog dna u zabačenom dijelu južnog Indijskog oceana.

Potraga je završena u siječnju 2017. U izvješću objavljenom kasnije iste godine australski su istražitelji istaknuli da je nemogućnost pružanja odgovora obiteljima žrtava velika tragedija i gotovo nezamisliva u modernom dobu.

Ocean Infinity 2018. godine proveo je još jednu potragu, koja je trajala tri mjeseca, no ni ona nije dala rezultate.

Tijekom godina duž obale Afrike i na otocima u Indijskom oceanu pronađeni su dijelovi krhotina, od kojih je potvrđeno da neki pripadaju nestalom zrakoplovu. Ti su nalazi korišteni u analizama kretanja morskih struja kako bi se suzilo moguće područje pada zrakoplova, piše Guardian.

"Očajnički čeznemo za jasnoćom i mirom"

Službena istraga iz 2018. godine utvrdila je da zrakoplov nije letio na autopilotu te da se ne može isključiti mogućnost "nezakonitog uplitanja treće strane". Istovremeno su odbačene teorije da su pilot i kopilot namjerno srušili zrakoplov, kao i mogućnost tehničkog kvara.

Članovi obitelji stradalih godinama ističu da su odgovori nužni kako bi se spriječila nova tragedija te su pozdravili obnovljenu potragu. Danica Weeks, čiji je suprug Paul, australski državljanin, bio među putnicima, izjavila je ovog mjeseca da njezina obitelj "nikada nije prestala tražiti odgovore".

"Iskreno se nadam da će nam ova sljedeća faza napokon donijeti jasnoću i mir za kojima očajnički čeznemo, i mi i naši najmiliji, još od 8. ožujka 2014. godine", poručila je.