Opasna tvar na tavanu posvađala nadležne, reporterka Dnevnika Nove TV otkrila na kome je odgovornost

Reporterka Sara Duvnjak tijekom dana pokušala je doznati u čijoj je nadležnosti saniranje pronalaska opasnih tvari poput one koja je u četvrtak pronađena u zagrebačkom kvartu.

"Bivši stanar je u kući ostavio boce s otrovnom i zapaljivom tvari, za koju se još utvrđuje o čemu se točno radi. Nakon što su susjedi osjetili jak smrad i peckanje očiju, pozvali su službe, koje su odmah izašle na teren. No kada sam pokušala doznati tko je nadležan za ovakve slučajeve, svi su prebacivali loptice jedni na druge. Državni inspektorat tvrdi da nisu nadležni jer se radi o privatnom posjedu, pa su uputili na Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je potom preusmjerio na Andriju Štampara, na toksikologe – no nitko od njih se nije odazvao na upit", kazala je Duvnjak.

Sara Duvnjak, novinarka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Dodala je da su na teren izašli vatrogasci, koji su joj rekli da zbrinjavanje takve vrste otpada nije ni u njihovoj nadležnosti.

"Bila je ovdje i privatna tvrtka koja ima dozvolu za rukovanje opasnim kemikalijama – boce i tekućinu su odnijeli – zbrinut će je vjerojatno na odgovarajući način propisan zakonom", rekla je.

Stanari kvarta u kojemu je tvar pronađena sada su sigurni, no ostaje neodgovoreno pitanje – što se smije imati u šupi, tavanu i tko to kontrolira?

Opasno curenje benzena u Zagrebu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Jednako kao što, primjerice, medicinski otpad mora biti propisno zbrinut, tako i svatko od nas zakonski ima odgovornost da ne skladišti tvari koje mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost drugih. To znači da nije dopušteno čuvati opasne kemikalije bez nadzora, bez oznaka i bez plana zbrinjavanja. Nažalost, u praksi se takve stvari često ne prijavljuju i nema sustavne kontrole. No zakon je jasan – odgovornost je na pojedincu, koji mora voditi računa ne samo o sebi već i o sigurnosti svih oko sebe", zaključila je Duvnjak.