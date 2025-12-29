VIDEO U Hrvatskoj i nakon pet godina ljudi žive u kontejnerima, a pogledajte ovu transformaciju

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan obišao je južnu regiju Hatay, u kojoj je u tijeku velika mobilizacija obnove područja, nakon razornog potresa iz 2023. godine.

Erdoganovim dolaskom obilježeno je podizanje 455.000 novih stambenih jedinica za stanovnike koji su u toj teško pogođenoj pokrajini ostali bez svojih doma.

"Gotovo nijedna druga zemlja na svijetu to ne bi mogla postići", rekao je Erdoğan na ceremoniji u Hatayu 27. prosinca.

Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 3 Foto: Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA

Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 5 Foto: Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA

Prošle su nešto manje od tri godine nakon što su dva potresa magnitude 7,8 i 7,5 po Richteru opustošila južnu Tursku i sjevernu Siriju 6. veljače 2023. Katastrofa je odnijela živote više od 53.000 ljudi u Turskoj i više od 8.000 u Siriji te sravnila cijele četvrti sa zemljom i raselila milijune.

Pogođeno je 11 pokrajina, u kojima se proces obnove tijekom dvije i pol godine odvijano intenzivni naporima, a ova posljednja primopredaja uključivala je više od 55.000 jedinica u Hatayu i oko 22.000 u Kahramanmaraşu.

Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 1 Foto: Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA

Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 4 Foto: Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA

Osim stambenih jedinica, obnovljena je i infrastruktura pogođenih pokrajina, uključujući Adıyaman i Gaziantep.

Potresi iz 2023. bili su najsmrtonosniji koji su pogodili tu regiju u posljednja dva desetljeća. Samo u Turskoj srušilo se više od 35.000 zgrada, a još 200.000 ih je teško oštećeno.

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Upravo u vrijeme Erdoganova posjeta Hatayu i isporuke 455.000-te kuće, u Hrvatskoj je obilježena peta godišnjica velikog potresa koji je 29. prosinca 2020. pogodio Petrinju snagom 6,2 stupnja po Richteru.

Obnova u Hrvatskoj teče nešto sporije. Gradovi Sisak, Petrinja i Glina, koji su najviše pogođeni potresom, prolaze polako kroz temeljitu obnovu, koja se prije svega odnosi na izgradnju infrastrukture, obnovljene ceste, bolničke i javne zgrade i škole.

Obnova u Petrinji Foto: Damir Krajac/Cropix

Obnova u Glini Foto: Damir Krajac/Cropix

Što se tiče stambenih objekata, stanovnici Banije u ovih pet godina prošli su dug i iscrpljujući put obnove. Iako je izgrađeno 45 višestambenih zgrada, a tisuće domova obnovljeno ili nanovo izgrađeno, mnoge su obitelji i ovaj Božić dočekale u kontejnerima ili na privremenom smještaju jer većina obiteljskih kuća i dalje čeka obnovu.

Najteže je u manjim mjestima i okolnim selima gdje većina stradalih obiteljskih kuća još nije obnovljena, a ljudi žive u kontejnerima ili zamjenskim objektima.

Država obećava završetak obnove obiteljskih kuća do polovice 2027. godine, što će biti sedma godina od potresa. U proračunu za iduću godinu planirano je više od milijardu eura za obnovu, dok bi cjelokupni proces obnove trebao završiti 2030. godine, deset godina nakon potresa.