VIDEO U Hrvatskoj i nakon pet godina ljudi žive u kontejnerima, a pogledajte ovu transformaciju

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan obišao je južnu regiju Hatay, u kojoj je u tijeku velika mobilizacija obnove područja, nakon razornog potresa iz 2023. godine.
Erdoganovim dolaskom obilježeno je podizanje 455.000 novih stambenih jedinica za stanovnike koji su u toj teško pogođenoj pokrajini ostali bez svojih doma.
"Gotovo nijedna druga zemlja na svijetu to ne bi mogla postići", rekao je Erdoğan na ceremoniji u Hatayu 27. prosinca.
Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 3
Foto:
Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA
Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 5
Foto:
Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA
Prošle su nešto manje od tri godine nakon što su dva potresa magnitude 7,8 i 7,5 po Richteru opustošila južnu Tursku i sjevernu Siriju 6. veljače 2023. Katastrofa je odnijela živote više od 53.000 ljudi u Turskoj i više od 8.000 u Siriji te sravnila cijele četvrti sa zemljom i raselila milijune.
Pogođeno je 11 pokrajina, u kojima se proces obnove tijekom dvije i pol godine odvijano intenzivni naporima, a ova posljednja primopredaja uključivala je više od 55.000 jedinica u Hatayu i oko 22.000 u Kahramanmaraşu.
Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 1
Foto:
Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA
Turski predsjednik Erdogan u obnovljenoj regiji Hatay - 4
Foto:
Profimedia/TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA
Osim stambenih jedinica, obnovljena je i infrastruktura pogođenih pokrajina, uključujući Adıyaman i Gaziantep.
Potresi iz 2023. bili su najsmrtonosniji koji su pogodili tu regiju u posljednja dva desetljeća. Samo u Turskoj srušilo se više od 35.000 zgrada, a još 200.000 ih je teško oštećeno.
Kakvo je stanje u Hrvatskoj?
Upravo u vrijeme Erdoganova posjeta Hatayu i isporuke 455.000-te kuće, u Hrvatskoj je obilježena peta godišnjica velikog potresa koji je 29. prosinca 2020. pogodio Petrinju snagom 6,2 stupnja po Richteru.
Obnova u Hrvatskoj teče nešto sporije. Gradovi Sisak, Petrinja i Glina, koji su najviše pogođeni potresom, prolaze polako kroz temeljitu obnovu, koja se prije svega odnosi na izgradnju infrastrukture, obnovljene ceste, bolničke i javne zgrade i škole.
Obnova u Petrinji
Foto:
Damir Krajac/Cropix
Obnova u Glini
Foto:
Damir Krajac/Cropix
Što se tiče stambenih objekata, stanovnici Banije u ovih pet godina prošli su dug i iscrpljujući put obnove. Iako je izgrađeno 45 višestambenih zgrada, a tisuće domova obnovljeno ili nanovo izgrađeno, mnoge su obitelji i ovaj Božić dočekale u kontejnerima ili na privremenom smještaju jer većina obiteljskih kuća i dalje čeka obnovu.
Najteže je u manjim mjestima i okolnim selima gdje većina stradalih obiteljskih kuća još nije obnovljena, a ljudi žive u kontejnerima ili zamjenskim objektima.
Država obećava završetak obnove obiteljskih kuća do polovice 2027. godine, što će biti sedma godina od potresa. U proračunu za iduću godinu planirano je više od milijardu eura za obnovu, dok bi cjelokupni proces obnove trebao završiti 2030. godine, deset godina nakon potresa.