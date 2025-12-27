Obavijesti Foto Video Pretražite
Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"

Piše Petra Buljan, 27. prosinca 2025. @ 21:30 komentari
Harmonikaši - 3
Harmonikaši - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Trubači diljem Slovenije i Hrvatske ove godine suočili su se sa zabranama.
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
