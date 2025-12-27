Dvostruka mjerila: "Ako su romski trubači problem, kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke?"

Pjesmu trubača na Badnjak su prekidali gradonačelnici - u Sinju i Dubrovniku s objašnjenjem da nisu imali dozvole. Bunili su se i građani u Zagrebu, a sve je krenulo iz centra Ljubljane gdje je do kraja godine na snazi zabrana spontanih uličnih nastupa trubača, harmonikaša i uličnih izvođača.
Nakon zabrane trubačima, poznati ljubljanski trg okupirali su harmonikaši iz cijele Slovenije. "Okupili smo se da napravimo nešto za našu Sloveniju”, kažu, a na pitanje hoće li opet doći, odgovor je potvrdan. “Savjesna sam Slovenka i poštujem narodnu glazbu. Toliko mladih što sam zasad vidjela, stvarno sam sretna”, rekla je jedna od građanki.
“Mislim da je harmonikaša između 100 i 200. Stigli su i drugi s gitarama na oduševljenje ljudi. Ponosan sam na Slovence što su se okupili i što se čuje slovenska glazba. Nadam se će ovo postati tradicija”, nadaju se u organizaciji.
Gostoprimstva trubačima nije bilo ni u dijelu hrvatskih gradova ove blagdane.
Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma u RH
“Ako se govori da neke pjesme nisu primjerene za blagdane, u redu, slažemo se s time, ali kako to da se onda na sam blagdan na Velesajmu sviraju cajke, kafansko večer, sve je puno mladih ljudi?”, rekla je Suzana Krčmar.
Kratko su svirali na sinjskoj pijaci, a onda ih je zaustavio gradonačelnik Miro Bulj. Zbog Đurđevdana, ali i izostanka dozvole.
“To je propisano odlukama koje Grad Sinj ima i to treba poštovati kao i u drugim gradovima, a ni glazba nije primjerena da kao grom iz vedra neba naše tradicionalne vrijednosti za Badnji dan netko negira i poništi, to je provokacija i izrugivanje i ja to ne mogu dozvoliti”, kaže Bulj.
Sinjani su podijeljeni. “Ove naše klape, ne znam je li bilo mjesto..ali nisam čula”, rekla je Irena, a Kata dodaje: “Nismo mi protiv romske pjesme inače, ali na taj dan nije bilo u redu."“Nije to vrijeme za romsku glazbu!”, rekao je Luka.
Miro Bulj, gradonačelnik Sinja (MOST)
Romi odgovaraju - i mi smo većinom katoličke vjeroispovijesti!
“Ja vjerujem da se puno ljudi s ovime ne slaže. Ja ne mogu govoriti u ime gradonačelnika Bulja, najvjerojatnije mu je to zasmetalo. Ali trebao je doći do ljudi i reći - ova pjesma nije primjerena! Svirajte blagdanske! Vjerujte mi da i to znaju”, dodaje Krčmar.
Sličan problem je iu Dubrovniku. Isključivo jer nisu zatražili dozvolu od Grada - u kojoj su trebali definirati gdje bi pjevali, i platiti naknadu - uvjerava gradonačelnik Mato Franković.
“Ne ulazimo ni u način izvođenja glazbe, već isključivo odluka o komunalnom redu, ona je za sve jednaka, nema jednakih i sukladno je tome komunalno redarstvo i postupilo”, rekao je Franković.
Svirače je policija zatekla i u Novom Zagrebu nakon poziva građana. Nisu utvrdili da su svirali na ulici ni tražili građane novac, poručuju iz policije, iz koje nisu odgovorili jesu li imali potrebne dozvole.