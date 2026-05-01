Ljetna prognoza za Europu: Snažan klimatski fenomen mogao bi donijeti ekstreme

Meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je predviđanja za nadolazeće ljetne mjesece - u fokusu je El Niño, koji svojom snagom može uzrokovati izraženije vremenske ekstreme, uključujući suše i obilne padaline.

Prijelaz u ljeto 2026. obilježen je naglim promjenama u oceanima i atmosferi, a najnoviji podaci potvrđuju da se El Niño, prirodni klimatski fenomen zagrijavanja površinskih voda Tihog oceana koji utječe na vrijeme diljem svijeta - razvija brže i snažnije nego što se očekivalo te bi mogao prerasti u tzv. "super El Niño".

Glavni pokretač je snažan oceanski Kelvinov val, koji je posljednjih tjedana ojačao i praktički okončao višegodišnji utjecaj La Niña, faze suprotne El Niñu, obilježene hlađenjem voda. Kako se topli slojevi oceana podižu prema površini, dolazi do promjena u globalnoj cirkulaciji zraka i mlaznim strujama, što će izravno utjecati na vremenske obrasce već tijekom ljeta, piše Severe Weather Europe.

Visoke temperature, zabrinutost i zbog suše

Službeno meteorološko ljeto obuhvaća mjesece lipanj, srpanj i kolovoz, što je ujedno i najtoplije tromjesečje godine na sjevernoj hemisferi. Najnovija dugoročna prognoza rasporeda tlaka zraka prema ECMWF-u za ljeto pokazuje vrlo sličan obrazac kao i prethodnih godina. Područje niskog tlaka predviđa se nad Azorima te jugozapadnom Europom, što omogućuje dotok toplijeg zraka s juga prema europskom kontinentu.

Nad Europom se očekuju temperature više od prosjeka na većem dijelu kontinenta. Glavni pojas iznadprosječnih temperatura proteže se od južne preko srednje prema sjevernoj Europi. To je u skladu s područjem niskog tlaka na zapadu, koje stvara zapadno do južno strujanje zraka nad kontinentom.

Što se tiče padalina, više oborina od prosjeka očekuje se u južnim, jugo-središnjim i istočnim dijelovima, kao i na krajnjem sjeveru. Manje ljetnih oborina predviđa se u sjeverozapadnim i središnjim dijelovima kontinenta. U kombinaciji s višim temperaturama, to upućuje na povećan rizik od suše u središnjoj Europi.

Ovakav raspored tlakova i temperatura tipičan je za snažan El Niño i već je viđen u prošlim sličnim epizodama. Ipak, važno je naglasiti da nijedan događaj nije identičan, pa ove projekcije treba promatrati kao trendove, a ne točnu prognozu za svaki dio Europe, poručili su.

Vremenska prognoza britanskog UKMO-a

Prema prognostičkom sustavu Meteorološkog ureda Ujedinjenog Kraljevstva (UKMO), koji se posljednjih godina pokazao vrlo pouzdanim i nedavno je nadograđen, doći će do snažnog razvoja El Niño fenomena do sredine ljeta.

Za Europu model jasno pokazuje utjecaj zone niskog tlaka nad sjevernim Atlantikom. To potiče jači dotok toplog zraka s juga prema kontinentu, što dovodi do višeg tlaka i porasta ljetnih temperatura u većem dijelu Europe.

Što se tiče oborina, prognoza je slična prethodnom modelu: očekuje se više kiše od prosjeka u južnoj i sjevernoj Europi, dok se u središnjim i zapadnim dijelovima nazire trend normalnih do ispodprosječnih količina oborina.