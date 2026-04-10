Formira se snažan El Niño, stručnjak pojašnjava kakvo će nam vrijeme donijeti

Nagla promjena zahvaća tropski dio Tihog oceana, gdje slabljenje višegodišnje hladne faze klimatskog ciklusa La Niña, ustupa mjesto potencijalno iznimno toploj fazi klimatskog ciklusa i snažnom El Niñu, koji bi mogao preoblikovati globalne vremenske obrasce u naredni godinama.

Podaci o temperaturi oceana ispod površine pokazuju ubrzanu reorganizaciju u zapadnom dijelu Tihog oceana, nalik ranim fazama prethodnih snažnih epizoda El Niña, pojašnjava meteorolog i prognostičar Andrej Flis u analizi za portal Severe Weather Europe. Takvi događaji djeluju kao snažni pokretači klime, oslobađajući pohranjenu toplinu oceana u atmosferu i remeteći mlazna strujanja zraka visoko u atmosferi. Njihov utjecaj nadilazi pojedina godišnja doba, zahvaćajući poljoprivredu, putanje oluja i temperaturne obrasce diljem svijeta, ističe Flis.

DInamika klimatskih ciklusa

Klimatski ciklus poznat kao ENSO (El Niño – južna oscilacija) opisuje izmjenu toplih i hladnih faza u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana. El Niño označava toplu fazu, dok La Niña predstavlja hladniju. Te promjene mijenjaju razmjenu topline između oceana i atmosfere te postupno preoblikuju globalnu cirkulaciju zraka.

Ponekad odstupanja dosegnu iznimnu razinu i prerastu u snažni El Niño, definiran porastom temperature površine mora većim od dva stupnja iznad prosjeka. Za razliku od umjerenih epizoda, takvi događaji uzrokuju snažnije povezivanje oceana i atmosfere, što dovodi do dugotrajnijih i opsežnijih klimatskih poremećaja, piše Flis.

Tijekom La Niñe, stalni planetarni vjetrovi pasati potiskuju toplu vodu prema zapadu, stvarajući sloj topline ispod površine. Kada ti vjetrovi oslabe ili se privremeno preokrenu uslijed zapadnih prodora vjetra, ta se energija širi prema istoku, često u obliku oceanskih Kelvinovih valova (tip dugog vala koji se razvija u velikim izduženim oceanskim ili morskim bazenima), pokrećući razvoj El Niña.

Usporedba s povijesnim snažnim epizodama El Niña

Nedavna opažanja potvrđuju više snažnih prodora zapadnih vjetrova te širenje topline u gornjih tristo metara površine oceana, napominje Flis. Površinski podaci, dodaje, također pokazuju nagli porast temperatura, dok hladnija područja nestaju, a toplije vode napreduju prema istoku.

Trenutni raspored topline ispod površine Tihog oceana podsjeća na razdoblja prije snažnih epizoda El Niña iz 2015., 1997. i 1982. godine, iako 2026. blago zaostaje zbog nedavne slabe La Niñe. Ipak, zapadni Pacifik sadrži znatne količine topline, što upućuje na mogućnost brzog jačanja El Niña, napominje Flis.

Posljedice vidljive već ovog ljeta

Prognostičarski modeli vodećih sustava upućuju na to da će odstupanja temperature površine mora premašiti prag snažnog El Niña tijekom druge polovice 2026. godine, s vrhuncem između jeseni i rane zime. Atmosferski pokazatelji, piše Flis, već sugeriraju rani razvoj karakterističnih obrazaca atmosferske cirkulacije povezane s El Niñom.

Već tijekom ovog ljeta očekuje se vidljiv utjecaj El Niña na atmosferu. Povijesni obrasci ukazuju na područja niskog tlaka nad istočnom Sjevernom Amerikom i sjevernim Atlantikom, što može ublažiti temperature u nekim regijama, dok ih drugdje pojačava.

U Sjevernoj Americi to često znači svježije uvjete u središnjim i istočnim dijelovima, dok sjeverozapad i jug bilježe više temperature od prosjeka. Europa uglavnom bilježi toplije uvjete, uz izraženu regionalnu raznolikost, ističe Flis.

El Niño obično smanjuje aktivnost atlantskih uragana jer povećava smicanje vjetra i stabilizira atmosferu. Prognoze za 2026. godinu upućuju na smanjeni razvoj oluja u ključnim područjima, čime se smanjuje vjerojatnost snažnih udara na kopno.

Učinak na klimu u Europi

Tijekom zime El Niño mijenja putanje mlaznih strujanja zraka visoko u atmosferi, donoseći toplije uvjete na sjever Sjeverne Amerike i više oluja na jug kontinenta. Time se, objašnjava Flis, mijenja i raspodjela snijega, s povećanjem u južnim i zapadnim područjima te smanjenjem na sjeveru.

U Europi su učinci slabije izraženi, dodaje Flis, ali ipak vidljivi kroz općenito manju količinu snijega u većem dijelu kontinenta te lokalna povećanja na sjeveru i u središnjim područjima, zbog promjena u raspodjeli tlaka zraka.

Sveukupno, oceanski i atmosferski signali upućuju na razvoj snažnog El Niño događaja. Ako se trenutni trendovi nastave, upozorava FLis, 2026. godina bi mogla donijeti jedan od najizraženijih El Niña u posljednjim desetljećima, s dalekosežnim posljedicama na globalnoj razini.

Daljnje praćenje topline u oceanu, promjena vjetra i prognoznih modela bit će ključno za preciznije procjene, jer intenzitet i regionalni učinci i dalje ovise o složenim međudjelovanjima oceana i atmosfere.