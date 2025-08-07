SDP objavom o HDZ-u započeo veliku svađu, uključile se i druge stranke: "Nasilje iz sabornice prelilo se na ulice"

Političku bonacu SDP je odlučio uzburkati poduljim nizom optužbi adresiranih na Vladu i HDZ. Zadnji dani podsjećaju ih kažu, na mračna vremena NDH.

"Hrvatska Vlada nažalost svojim postupcima poručuje našoj djeci da se povijest ne uči u školi već na koncertima. Stvara društvo u kojem su lažni mitovi važniji od stvarnog domoljublja, a nacionalni simboli postaju opravdanje za ekstremizam i nasilje. HDZ je danas ekstremno desna stranka, opasnija nego što je to bilo za vrijeme Tomislava] Karamarka", poručili su iz SDP-a.

HDZ je brzo uzvratio, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"SDP tumarajući hodnicima svog bespuća i tražeći svoj smisao skreće, radikalizira, ideologizira cjelokupnu hrvatsku političku javnost ne libeći se ići u direktni ljevičarski aktivizam", rekao je Nikola Mažar.

Osvrnuo se i na prozivke za revizionizam.

"Etiketirati pola milijuna mladih ljudi, pola milijuna Hrvata koji su bili na zagrebačkom Hipodromu i u Sinju, nazivati ih i prozivati da su ustaše, nacisti, fašisti, pokazuje da politika koje nemaju, i koju žele stvoriti kroz crnilo, promašena politika kojoj je hrvatski narod jasno dao do znanja na izborima", napomenuo je.

"Ne dopustimo HDZ-u jednoumlje"

SDP pak najavljuje da će tražiti zakonske izmjene da bi se jasnije propisala zabrana isticanja spornih simbola i poruka, a isto podržava i Sandra Benčić iz Možemo!

"Ne dopustimo HDZ-u jednoumlje, jer domoljublje ne može biti opravdanje za nasilje i domoljublje ne smije biti jednoumlje", rekla je.

Kaže i da se nasilje iz sabornice, kad se dopustio ustaški pozdrav, sad prelilo na ulice.

"HDZ radi na podjelama i to na podjelama onih koji su uz njih protiv svih ostalih, a mi svi ostali koji smo sad evidentno postali legitimna meta napada moramo se ujediniti. Moramo si dati međusobnu podršku i moramo braniti ustavne vrijednosti ove zemlje", ustvrdila je Benčić.

"Neka prvo osude komunizam"

SDP-u na tvrdnje o skretanju HDZ-a udesno ima što za reći i Domovinski pokret.

"Mi u Domovinskom pokretu smo ponosni što smo ulaskom u hrvatsku Vladu pomaknuli Vladu udesno, zato su nas i birali naši birači. Ovo je najdesnija Vlada od samostalnosti RH zbog Domovinskog pokreta", rekao je Stipo Mlinarić.

Ima i poruku za SDP-ovce.

"Neka prvo osude komunizam, što traži EU i EU rezolucije, da se osudi komunizam. Neka prvo to naprave, a onda mogu tražiti bilo što u sabornici", naveo je.

Reakcija SDP o porastu mržnje u društvu za Mostovca Nikolu Grmoju je idiotarija.

"Isto tako govore o tome da je HDZ Andreja Plenkovića desna stranka. Pa Plenkovićev HDZ je donio Istanbulsku konvenciju, Plenkovićev HDZ je ukinuo kvote za uvoz strane radne snage, zbog čega imamo zamjenu stanovništva", ustvrdio je.

Tvrdi da SDP ovim pomaže HDZ-u.

"Ono što je istina iz SDP-ova priopćenja je to da se Plenković, Gordan Jandroković i ekipa žele sad pod svaku cijenu zaogrnut hrvatskom zastavom i predstaviti kao domoljubi jer je ovaj Plenkovićev ekonomski model pred slomom. Dakle, imamo ogroman deficit i ogromnu inflaciju", podsjetio je Grmoja.

Ovo je, čini se, još jedna tema kojom pokazuju da ni na odmoru ne staju s borbom u političkom ringu.