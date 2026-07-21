Benčić: "HDZ uvijek ima nekoliko redikula, ali vidi se da je Plenković..."

Koordinatorica platforme Možemo Sandra Benčić gostovala je u Dnevniku Nove TV, gdje je s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović razgovarala o protivljenju dijela građana planiranoj gradnji stanova za priuštivi najam u Zagrebu, odnosima sa SDP-om i pripremama za parlamentarne izbore.

Sandra Benčić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Projektu priuštivog stanovanja na Borovju usprotivila se i SDP-ova Alka Vuica, koja je Gradu predala potpise građana protiv gradnje. Zbog toga je Sabina Tandara Knezović upitala Benčić narušava li to odnose SDP-a i Možemo.

"Ponovit ću ono što je gradonačelnik rekao u pogledu ove investicije- sigurna sam da građani žele da se ulaže u priuštivo stanovanje. Imamo ozbiljnu krizu stanovanja, cijene stanova su u 10 godina skočile za više od 100 posto... Javno savjetovanje još uvijek traje, naravno da će se svi komentari uzeti u obzir. A što se tiče pitanja oko brige za javnu infrastrukturu - gradimo na način da postoje zelene površine, vraćamo se normalnom urbanizmu i prostori za društvenu namjenu...", kazala je Benčić.

Sandra Benčić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Branko Kolarić je nakon dugo vremena napustio stranku. Na pitanje osjeća li Možemo "makar mrvu odgovornosti", Benčić je rekla da je riječ o unutarstračnoj stvari.

"Ono što mogu reći da sa SDP-om na razini grada, ali i nacionalnoj jako dobro surađujemo. Ništa od tih stvari ne dovodi u pitanje našu namjeru da idemo u pregovore i idemo u koaliciju na idućim izborima", dodala je.

Benčić je poručila da Možemo i SDP ne razgovaraju o podjeli resora.

"Sigurno još nećemo zato što smo koncentrirani na to da sklopimo jako dobar programski dogovor. Nisam razmišljala o tome gdje se vidim. Ono gdje se vidim da kao koordinatorica stranke i predsjednica saborskog kluba radim na kampanji koja će srušiti HDZ. Ništa ne može biti važnije, ničija osobna ambicija, želja od toga da zajedničkim snagama, zajedno s građanima srušimo ovu izuzetno štetnu vlast i napokon transformiramo Hrvatsku i politički i ekonomski", rekla je Benčić te objasnila zašto misli da će im plan uspjeti.

"Svi pokazatelji, za razliku od prošlih izbora, su drugačiji i vidi se da imamo zajedno značajno više od HDZ-a i njihovog koalicijskog partnera, a tek počinjemo raditi. Odradili smo sada kampanju na terenu, ali ostat ćemo na terenu sve do izbora. Sigurno ih nije lako srušiti, ne pristupamo ničemu olako...", kazala je Benčić te rekla da će vidjeti hoće li biti mjesta za male stranke.

Sandra Benčić - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Govoreći o inflaciji i razgovorima s građanima tijekom kampanje, Benčić je rekla da su na nju posebno snažan dojam ostavile priče umirovljenika. Istaknula je da mnogi više ne mogu podmiriti ni osnovne životne troškove te upozorila kako prosječna mirovina više ne pokriva režije, stanovanje i hranu. Kao primjer navela je pitanje koje je, kaže, često čula od građana: "Jesu li trešnje postale luksuz?" Dodala je da je sramotno što ljudi koji su desetljećima radili danas žive ispod granice siromaštva.

Na pitanje koja su tri ključna poteza koja bi povukla, da je u poziciji to učiniti, Benčić je rekla:

"Prvo, osnovna stvar jest pokrenuti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju i preradu te imati više domaćih stvari na policama u dućanima. Druga stvar jest da treba osigurati konkurenciju između trgovačkih lanaca koja je nedovoljna. Treća je da moramo ulagati u energetsku samodostatnost Hrvatske. Četvrta stvar je pitanje stanovanja - dakle masovna ulaganja u javna stanovanja. Ništa od toga nije lako provesti, ali jednom je moja draga kolegica Anka- da je lako ne bi vas dopalo", poručila je Benčić.

Na pitanje smatra li i dalje da su "HDZ-ovci stoka", kako je poručila u lipnju odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav.

"Nije mi ni tada bila namjera da se to tada javno čuje. To je bilo za mene, ali dobro. To kako se oni odnose prema ljudima, pitanju koje muči najveći broj građana, posebno inflacija hrane - to da se oni s time ismijavaju, sprdaju , govori o tome koliki je strah u HDZ-u. HDZ uvijek ima nekoliko redikula, a da su svi baš... to govori o panici u njihovim redovima. Pet mjeseci gube u anketama, mi rastemo... Ja bih zaista rekla da se na njihovom ponašanju vidi da je Plenković nervozan i onda raste stvari koji ne priliče stranci koja u trećem mandatu ima većinu", zaključila je Benčić.