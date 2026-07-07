Građani se digli na noge zbog gradnje 11 zgrada na zelenoj oazi: "Tomašević je protestirao protiv izgradnje crkve u susjedstvu"

Pobuna zbog gradnje priuštivih kvadrata u Zagrebu.

Stanovnici kvarta Borovje negoduju zbog gradnje 11 zgrada zbog kojih će, kako kažu, ostati bez jedine velike zelene površine u kvartu.

Poručuju da zelena vlast sad predlaže izgradnju na jedinoj livadi. U Borovju je u utorak održana i javna rasprava na tu temu, a iz Grada kažu da je sve prema urbanističkom planu.

Pobuna zbog gradnje priuštivih stanova u Borovju Foto: DNEVNIK.hr

Pobuna zbog gradnje priuštivih stanova u Borovju Foto: DNEVNIK.hr

"Stanovnici se naviknu na neizgrađene površine, međutim važno je naglasiti da se posljednjih 20 godina generalnim urbanističkim planom ovo planira kao područje mješovite, pretežito stambene namjene. Dapače, prije 20 godina proveden je urbanističko-arhitektonski natječaj u kojem je izabrano pobjedničko rješenje za taj novi dio stambenog naselja Borovje koji se naslanja na ovo postojeće naselje. Mi tu planiramo naselje za otprilike 600 stanova, odnosno 1700 stanovnika", poručio je Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković javio se s Borovja i kazao da stanovnici, između ostalog, negoduju i zbog toga što je po stanu predviđeno jedno parkirno mjesto.

"Kada se izračuna to stanovništvo koje će koristiti ove zelene površine, dolazimo na 2,3 kvadrata po stanovniku. To je daleko ispod svih minimuma. EU standardi traže 18 kvadrata po stanovniku, a vi se stalno samo fokusirate kao da je ovo naselje u izolaciji i kao da je ovo sve stvoreno za nove stanovnike. Zaboravljate na sve nas koji živimo tu i koristimo tu zelenu površinu", poručila je Tina Šarić, stanovnica Borovja.

Goran Latković, reporter Dnevnika Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Latković je razgovarao s Alkom Vuicom, koja živi na Borovju.

"Svi smo protiv toga. Moram naglasiti da je ovo posljednja zelena površina u Borovju. Tu sam od 1997. godine i bilo je puno zelenih površina i parkova. Sada je preizgrađeno. Imamo samo jedan ulaz i izlaz, nemamo adekvatnu infrastrukturu. Samo nam doseljavaju ljude, grade zgrade i ovo kad smo čuli... jedanaest zgrada na posljednjoj zelenoj oazi. Građani su užasnuti..."

Vuica kaže da Borovje već godinama kuburi s nedostatkom infrastrukture te smatra da bi novi projekt dodatno opteretio kvart.

Alka Vuica Foto: DNEVNIK.hr

"Nadam se da će prevagnuti zdrav razum. Kad sam se doselila, plan je bio da će se izgraditi bazen, sportsko-rekreativni centar. Mi ovdje nemamo ništa. Dobili smo tek sad vrtić, proširuje se škola. Imamo jedan dućan, imamo previše smeća. Imamo jako puno problema prije nego što se dosele ljudi i napravi hrpa socijalno priuštivih stanova. Vidim da su ljudi ogorčeni. Meni je to izuzetno ružan projekt. Gradonačelnik je obećavao da pored prizemnica neće graditi velike zgrade i nebodere, a to nama upravo želi i napraviti. Moram napomenuti da je gradonačelnik 2016. godine protestirao na isti način protiv gubitka zelenila u susjednom kvartu Savici – da se ne sagradi crkva, već da se sačuva zelenilo. Nek' ne radi nama isto ono protiv čega se i sam borio", zaključila je Vuica.