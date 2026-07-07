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NEZADOVOLJSTVO NA BOROVJU

Građani se digli na noge zbog gradnje 11 zgrada na zelenoj oazi: "Tomašević je protestirao protiv izgradnje crkve u susjedstvu"

PišeDNEVNIK.hr, 07. srpnja 2026. @ 19:59 komentari
Pobuna zbog gradnje priuštivih stanova u Borovju
Pobuna zbog gradnje priuštivih stanova u Borovju Foto: DNEVNIK.hr
Plan Grada Zagreba o izgradnji 11 zgrada s oko 600 priuštivih stanova izazvao je negodovanje stanovnika Borovja. Tvrde da će izgubiti posljednju veliku zelenu površinu u kvartu, dok iz Grada poručuju da je projekt u skladu s urbanističkim planom.
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