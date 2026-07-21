Stižu superćelijske oluje, za splitsku regiju izdano crveno upozorenje: "Vrijeme je izuzetno opasno!"

Večeras Hrvatsku očekuju nova nevremena i oluje, pri čemu je više od pola države pod upozorenjima meteoalarma. Najkritičnija situacija je na jugu i zapadu zemlje.

"Za do kraja dana crveno upozorenje izdano je za Splitsku regiju, dok je za Riječku, Kninsku i Dubrovačku narandžasto upozorenje", upozorila je Matea Štibuhar, šefica Službe za upozorenja na vremenske pojave DHMZ-a.

Domagoj Mikić i Matea Štibuhar - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Objasnila je i kakve vremenske neprilike očekuju stanovnike na Jadranu i u zaleđu.

"Na Jadranu i predjelima uz njega, s naglaskom na Jadran, do kraja dana očekuju se izraženi grmljvinski sustavi, odnosno nevremena praćena olujnim vjetrom, pojavom tuče i obilnom kišom u kratkom vremenu", izjavila je Štibuhar.

Otkud stižu superćelijske oluje?

Osvrnuvši se na olujno nevrijeme koje je tijekom dana zahvatilo Istru i dijelove sjevernog Jadrana, Štibuhar je objasnila kako su nevremena stigla s područja susjedne Italije uslijed izrazito nestabilne atmosfere.

"Tamo je došlo do jačeg razvoja oblaka, odnosno razvoja superćelijske oluje koja se premjestila nad Jadran, stigla je do Istre i upravo je ona bila razlog za nestabilnu atmosferu. Bila je praćena i velikom tučom, što je jedna od karakteristika superćelijskih oluja", naglasila je.

Domagoj Mikić i Matea Štibuhar - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Govoreći o Splitskoj regiji za koju snazi stoji najviši, crveni stupanj pripravnosti, istaknula je da će se olujni sustavi s Jadrana premještati dalje prema jugu i istoku te zahvatiti i kopnene predjele. Zbog toga je pozvala građane na oprez.

Domagoj Mikić i Matea Štibuhar - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"S obzirom da je izdano crveno upozorenje, a pritom i narandžasto, što znači da je vrijeme izuzetno opasno i opasno, svakako valja biti na oprezu, pratiti upozorenja, pratiti radarske slike i prilagoditi aktivnosti i svoj boravak koliko je to moguće vremenskoj situaciji", poručila je Štibuhar.

Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca?

Na pitanje što nas čeka u nastavku ljeta i do kraja srpnja, šefica Službe za upozorenja napominje da stabilizacija neće biti trenutna, no ekstremnih valova vrućine zasad nema na vidiku.

Domagoj Mikić i Matea Štibuhar - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"U danima koji su pred nama neće biti posve stabilno. Sutra će biti prevladavajuće sunčano i vrućina će u Dalmaciji malo popustiti. Dani koji su pred nama na Jadranu bit će često obilježeni i burom. Do kraja mjeseca, po pitanju temperatura, bit će vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu u pojedine dane. No za sada nema naznaka za vrijednosti temperatura koje bi bile blizu ekstremnim ili da bi bilo nešto jako puno toplije nego što je bilo do sada", zaključila je šefica Službe za upozorenja na vremenske pojave DHMZ-a.