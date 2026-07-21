Stižu superćelijske oluje, za splitsku regiju izdano crveno upozorenje: "Vrijeme je izuzetno opasno!"

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PišeDNEVNIK.hr, Domagoj Mikić, 21. srpnja 2026. @ 19:25 komentari
Domagoj Mikić i Matea Štibuhar - 3
Domagoj Mikić i Matea Štibuhar - 3 Foto: Dnevnik Nove TV
Dobar dio Hrvatske večeras je obojan u boje meteoalarma. Zbog opasnog nevremena koje prijeti Jadranu i unutrašnjosti, za Dnevnik Nove TV govorila je šefica Službe za upozorenja na vremenske pojave Matea Štibuhar.
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