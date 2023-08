Roditelji djecu više ne puštaju u zagrebačke parkove: "Granja i srušenih stabala ima svugdje, ne može se proći, opasnost vreba sa svih strana"

Zagrepčani su se iznenadili kad su se vratili s godišnjih odmora i dočekali zapušten Zagreb, zapravo onakav kakvog su ga ostavili, takav ih je i dočekao.

Po dječjem parku teško se može hodati od srušenog drveća, a ne može se čak ni sjediti, klupe su zdrobljene. Djeci je ovo poligon za igru i oni nisu svjesni koliko je to zapravo opasno.

Ana Horvat, majka koja svaki dan sa svoje četvero djece ide u park, kaže kako je situacija kaotična. "Granja i porušenih stabala ima svugdje i ne može se normalno proći. Opasnost vreba sa svih strana", kaže Ana i dodaje da ona, kao majka četvero djece, svoju djecu ne pušta da idu sami u park "jer smatram da nije sigurno".

Ni više od mjesec dana nakon oluje nije primijetila nikakav pomak. "Ekipa iz Zrinjevca je došla, porezali su dvije tri grančice, ono što je trebalo porezati su ostavili", kaže. "Ništa se nije promijenilo ni mjesec dana nakon oluje, nešto se malo stavilo na kupove i to je to. Ja osobno nisam vidjela niti jedan kombi Zrinjevca da je došao da je nešto konkretno napravi", ističe Ana koja iskreno ne misli da će išta promijeniti do sredine devetog mjeseca, iako iz Grada kažu da će do tada sve to biti očišćeno.

Gradonačelnik Tomašević je u utorak priznao da zbog posljedica oluje, radnici Zrinjevca ne stignu kositi, pa Zagreb nije samo zapušten nego je i zarastao.

